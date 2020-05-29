Степанов: На посаду очільника НСЗУ - 28 кандидатів

Участь у доборі на посаду голови Національної служби здоров'я (НСЗУ) беруть 28 осіб, до кінця дня буде визначено спосіб і місце співбесіди з ними.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом зареєструвалися 28 осіб, зараз усі документи будуть опрацьовані й протягом дня буде визначено місце і спосіб проведення безпосередньої співбесіди, яку я як міністр охорони здоров'я маю провести і визначитися з кандидатурою, котра буде внесена на розгляд Кабміну", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 22 травня оголосив новий конкурс на посаду голови НСЗУ. Термін подачі документів мав закінчитися у понеділок, 25 травня, але його було продовжено до 27 травня.

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НСЗУ була створена в рамках медреформи у 2017 році. Вона контролює всі виплати у сфері охорони здоров'я та обирає лікарні, які отримуватимуть гроші від держави.

У січні 2020 року відбувся конкурс на посаду голови НСЗУ. Три претенденти після співбесіди з Комісією з питань вищого корпусу державної служби мали пройти співбесіду з міністром охорони здоров'я.

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20 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що відхилив усі кандидатури на посаду голови НСЗУ.