Степанова просять не призначати головою НСЗУ фігурантів антикорупційних розслідувань

Про це йдеться в спільній заяві ГО “Центр протидії корупції”, експертної організації StateWatch, БО “100% Життя”, БО “Пацієнти України”, яка є в розпорядженні Укрінформу.

"Наразі до проведення співбесід не допускаються представники ЗМІ, благодійних фондів та громадських об’єднань. Головним кандидатом на посаду, за інформацією ЗМІ, є Костянтин Яриніч, нардеп 8 скликання від Блоку Петра Порошенка, в.о. гендиректора Кіровоградського обласного онкоцентру. Він активно критикував НСЗУ і підтримував міністра Максима Степанова. З НСЗУ в Яриніча уже були проблеми, коли наприкінці квітня пацієнт поскаржився на його онкоцентр. Людині довелося платити за те, що по контракту онкоцентру з НСЗУ мало б бути безоплатним. Окрім того, Кропивницький обласний диспансер Яриніча купував ліки виключно у дистриб'юторів за завищеними цінам", - йдеться в заяві.

У ній наголошується: попри те, що конкурс на голову НСЗУ провели ще в січні, очільники МОЗ Зоряна Скалецька, потім Ілля Ємець не спромоглися зустрітися з фіналістами конкурсу та призначити голову.

"Так рішення визначити керівника НСЗУ перейшло до Степанова, який без пояснень відхилив усіх кандидатів. Після гучного скандалу із намаганням призначити людину без конкурсу, Степанов має намір проводити кулуарні співбесіди з кандидатами. Враховуючи критичну важливість посади, яка відкриває шлях до розпоряджень мільярдами бюджетних коштів, громадські організації закликають Степанова провести відкриті співбесіди із прямою трансляцією та не призначати Яриніча на цю посаду", - йдеться у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2020 року був проведений конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я, фіналістами конкурсного відбору стали т. в. о. НСЗУ Оксана Мовчан, заступниця голови НСЗУ Наталія Рябцева, голова одного з департаментів НСЗУ Андрій Віленський.

Після співбесіди з Комісією з питань вищого корпусу державної служби вони мали пройти співбесіду з міністром охорони здоров'я.

20 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що відхилив усі кандидатури на посаду голови НСЗУ.

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22 травня Кабінет міністрів оголосив новий конкурс на посаду голови НСЗУ. Термін подачі документів тривав до 27 травня.

2 червня Степанов заявив що проведе протягом дня співбесіди з кандидатами, яких відібрала кадрова служба.