Відбір до НСЗУ: депутат Ради намагалася провести трансляцію співбесід у Facebook

Депутат ВР від партії “Голос” Ольга Стефанишина намагалася здійснити пряму трансляцію з процедури співбесіди кандидатів на посаду Національної служби здоров’я, яку в онлайн-режимі з МОЗ проводив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Відповідну інформацію Стефанишина розмістила у Facebook.

“По суті сьогодні співбесіди проводяться в ручному режимі, конкурсом це назвати ніяк не можна. Пан Степанов просто проводить співбесіду учасників, які хочуть очолити цю службу і вирішує, кого він обере собі в партнери по суті управління всім бюджетом галузі. Це майже 100 млрд грн які виділяються на систему охорони здоров’я”, - зазначила Стефанишина.

За її словами, до спостереження за співбесідами не допустили ні громадські та міжнародні організації, ані ЗМІ.

Водночас Максим Степанов на одному з відео, оприлюднених Стефанишиною, вказав, що спроба зафільмувати процес співбесіди є “дискримінацією кандидатів”, оскільки інші можуть дізнатися питання які ставилися в ході співбесіди.

“Таким чином ви спотворюєте саме проведення конкурсу. Ви не можете це робити, бо ви ставити дискримінаційні умови до кандидата, з яким ми проводимо співбесіду. Тому я прошу вас видалити запис”, - заявив Степанов.

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Народна депутатка попросила документ, який підтверджує заборону проводити трансляцію цього процесу. Глава МОЗ перервав спілкування з одним з кандидатів і заявив, що Стефанишина намагається зірвати проведення співбесід. Він також повідомив, що всі записи співбесід будуть викладені у відкритий доступ.

Згодом народна депутатка залишила приміщення МОЗ, і відеоспівбесіди з кандидатами були продовжені.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2020 року був проведений конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я, фіналістами конкурсного відбору стали т.в.о. керівника НСЗУ Оксана Мовчан, заступниця голови цієї служби Наталія Рябцева, голова одного з департаментів Андрій Віленський.

Після співбесіди з Комісією з питань вищого корпусу державної служби вони мали пройти співбесіду з міністром охорони здоров'я.

20 травня Максим Степанов заявив, що відхилив усі кандидатури на посаду голови НСЗУ.

22 травня Кабінет міністрів оголосив новий конкурс на посаду голови НСЗУ. Термін подачі документів тривав до 27 травня.

2 червня Степанов повідомив, що проведе протягом дня співбесіди з кандидатами, яких відібрала кадрова служба.

Також трансляцію співбесід декількох кандидатів на посаду голови НСЗУ було організовано - за їхньою згодою - у приміщенні Національної служби здоров'я.