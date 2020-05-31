На посаду керівника Служби здоров'я відібрали 17 кандидатів, співбесіда - 2 червня

Із 28 осіб, які подали документи для участі в доборі на посаду голови Національної служби здоров'я (НСЗУ), необхідним критеріям відповідають 17 кандидатів, співбесіди з ними проводитимуться 2 червня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в неділю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно з повідомленнями адміністратора, у даному випадку це Національна служба здоров'я, із 28 заявок відповідають критеріям 17 людей", - зазначив Степанов.

Він підкреслив, що відповідно до законодавства він, як людина, яка проводить добір, може визначити коло осіб, із котрими провести співбесіди. "Але щоб не було потім ніяких спекуляцій, я вирішив провести співбесіду з усіма 17 особами, які подали (документи - ред.) і відповідають відповідним критеріям. Це буде зроблено 2 червня", - запевнив міністр.

Степанов також додав, що буде відеофіксація співбесід, окрім випадків, коли сам кандидат заборонить її проводити, ці записи потім оприлюднять.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 22 травня оголосив новий конкурс на посаду голови НСЗУ. Термін подачі документів мав закінчитися у понеділок, 25 травня, але його було продовжено до 27 травня.

НСЗУ була створена в рамках медреформи у 2017 році. Вона контролює всі виплати у сфері охорони здоров'я та обирає лікарні, які отримуватимуть гроші від держави.

У січні 2020 року відбувся конкурс на посаду голови НСЗУ. Три претенденти після співбесіди з Комісією з питань вищого корпусу державної служби мали пройти співбесіду з міністром охорони здоров'я.

20 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що відхилив усі кандидатури на посаду голови НСЗУ. 29 травня від поінформував, що для участі в доборі на посаду голови НСЗУ подали документи 28 осіб.