Вже 90% лікарень підписали угоди для отримання 300% доплат медикам — Степанов

Уряд прагне в найшвидший термін забезпечити доплати 300% від зарплати всім медикам, які працюють з пацієнтами, хворими на СOVID-19, 90% медзакладів уже підписали відповідні договори з НСЗУ.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив 29 травня, під час робочої поїздки із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем до Київської області, повідомляє пресслужба відомства.

“З боку держави, на центральному рівні, усе було зроблено. Було доручення Президента, КМУ прийняв всі документи і перерахував фінанси. Кошти ідуть через НСЗУ і станом на вчора фактично 90% угод підписані. Випалу коштів здійснює керівник на місці. Кожен медичний заклад повинен відзвітувати про це. Якщо звітів не буде – усі причетні будуть нести відповідальність”, - сказав Степанов.

За його словами, реформа української медицини повинна відбуватися таким чином, щоб від неї виграли як медики, так і пацієнти. Він зазначив, що при цьому МОЗ уже зараз робить усе можливе, щоб захистити медичний персонал, який протистоїть коронавірусу

Степанов додав, що внаслідок змін, які вступили в українській медицині з 1 квітня цього року у зоні особливого ризику опинилися екстрена медицина, протитуберкульозна галузь та друга ланка медицини загалом.

"Нам дуже важливо правильно порахувати тарифи на деякі послуги та коефіцієнти, за якими медичні заклади отримують фінансування. Над цим іде ґрунтовна робота і ми не маємо права на помилку”, - сказав очільник МОЗ.

Раніше повідомлялося, що Шмигаль провів зустріч з працівниками на станції екстреної медичної допомоги КНП Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» у Білій Церкві в рамках робочої поїздки глави уряду до Київської області.

Прем'єр-міністра на Київщині супроводжували міністр охорони здоров’я Максим Степанов, т. в. о. голови Київської облдержадміністрації Василь Володін та міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий.

Загалом в Україні на сьогодні лабораторно підтверджено 22 811 випадків COVID-19. За добу - 429 нових випадків.

Фото: moz.gov.ua