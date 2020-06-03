Страхування медиків від COVID-19: гроші планують виділити на наступному Кабміні

На наступному засіданні Кабінет Міністрів розгляне питання виділення коштів Фонду соцстрахування для страхових виплат медичним працівникам.

Проєкт протокольного рішення представив на засіданні уряду 3 червня міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністерству соціальної політики разом з Міністерством охорони здоров'я, Мінфіном та іншими зацікавленими органами виконавчої влади підготувати та подати в установленому порядку до Кабінету міністрів для розгляду на черговому засіданні проєкт акту щодо виділення коштів із Фонду для боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та ії наслідками для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування для здійснення страхових виплат, передбачених статтею 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", - сказав на засіданні Степанов.

Згідно зі ст. 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", держава забезпечує страхові виплати медрацівникам у разі встановлення групи інвалідності протягом одного календарного року, що настала внаслідок захворювання на COVID-19, якщо таке захворювання пов’язане з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження - у розмірі не менше 300-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

У разі смерті працівника кошти виплачуються у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Розмір та порядок здійснення страхових виплат визначаються Кабінетом Міністрів.

Як повідомлялося, на засіданні 20 травня Кабінет Міністрів підтримав виділення з Фонду боротьби з COVID-19 2,2 млрд грн для Фонду соціального страхування на виплати медикам.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей)".