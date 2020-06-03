Перші договори на закупівлю ліків можуть бути вже у червні - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я розраховує на укладення перших договорів на закупівлю ліків за державний кошт вже у червні.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Ми провели всі процедури згідно з законодавством, які потрібно було провести. Прийняті постанови Кабінету міністрів, прийняті паспорти бюджетних програм, накази, які необхідні для початку процедур закупівель (ліків - ред.). Ми розраховуємо, що в червні вже будуть підписані договори як у ДП "Медичні закупівлі", яке буде закуповувати (ліки - ред.) в цьому році на території України, так і з міжнародними організаціями. В цих угодах ми будемо передбачатим левову частину поставки цих ліків, щоб вони були поставлені вже в 2020 році", - заявив Степанов.

Він зауважив, що зараз відбувається поставка лікарських засобів за 2018-2019 роки.

"Хотів бі відзначити, що, на жаль, у 2018-2019 роках кошти перераховувалися, в тому числі, і наприкінці року. ....Коли ми проаналізували відповідні документи, ми підписували з міжнародними організаціями так званий кошторис, тобто погодження на поставку тих чи інших лікарських засобів за 2019 рік, 39 кошторисів були за перше півріччя 2019 року. На сьогодні у нас залишки в регіонах обраховуються на суму в 3,1 млрд грн. Це загальні залишки лікарських засобів різного направлення", - сказав Степанов.

Він зауважив, що дебіторська заборгованість міжнародних організацій становить 4,7 млрд грн. "Поставки йдуть кожного тижня, ми владнали всі питання, які були, підписали документи і почали нормалізовувати цей процес", - наголосив міністр.

Стосовно лікарських засобів для хворих на ВІЛ/СНІД, Степанов нагадав, що 27 травня було прийнято постанову Кабміну щодо дозволу використання коштів, які були перераховані в 2017 році, і зараз відбувається поставка лікарських засобів за ці кошти.

Як повідомлялося, 20 травня МОЗ заявило, що видало низку нормативних актів, і це дозволило розблокувати систему закупівель лікарських засобів та медичних виробів, майже паралізовану з березня.