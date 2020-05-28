Законопроєкт щодо соцзахисту населення на карантині пройшов комітет Ради

Комітет ВР рекомендує прийняти за основу законопроєкт №3486 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

«Члени комітету за результатами обговорення прийняли рішення включити законопроєкт до порядку денного сесії та рекомендувати Верховній раді прийняти його за основу», – йдеться у повідомленні.

Цей законопроєкт розроблено з метою забезпечення соціального захисту безробітних, працівників та роботодавців, які можуть стикнутися з негативними соціально-економічними наслідками в період карантину, а також стимулювання розвитку сімейних фермерських господарств.

Цим документом пропонується внести зміни до законів «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», спрямовані на забезпечення соціального захисту населення, яке може постраждати від наслідків поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), зокрема, незалежно від замкнутості циклу виробництва на підприємстві та етапів технологічного процесу.

Пропонується також увідповіднити законодавства строки, у які роботодавці повідомляють територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, про заплановане масове вивільнення працівників.

Водночас передбачається внести зміни до статті 20 Закону «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», визначивши, що кошти, які надійшли до державного бюджету від сплати адміністративно-господарських санкцій і пені, можуть використовуватись Фондом соціального захисту інвалідів для надання роботодавцям компенсацій, визначених у Законі «Про зайнятість населення», які забезпечують працевлаштування осіб з інвалідністю з-поміж зареєстрованих безробітних за направленням центрів зайнятості.

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Окрім того, пропонується врегулювати питання щодо надання ваучерів особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС без умови встановлення інвалідності, а також дозволити головам сімейних фермерських господарств сплачувати єдиний соціальний внесок за себе та за членів сімейного фермерського господарства.

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Як повідомляв Укрінформ, автором законопроєкту №3486 є голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція партії «Слуга народу»). Документ зареєстровано в парламенті 15 травня.