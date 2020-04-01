На карантині оформити допомогу при народженні дитини можна онлайн

Оформити грошову допомогу при народженні дитини в умовах карантину можна онлайн, використовуючи електронний цифровий підпис.

Про це інформує Міністерство соціальної політики у Facebook.

Як зазначається, для оформлення та отримання грошової допомоги при народженні дитини віддалено, в умовах карантину, треба скористатися веб-сайтом Міністерства соцполітики: https://e-services.msp.gov.ua/.

Далі необхідно авторизуватися на ньому за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або електронної пошти.

«Будьте уважні: при виборі другого варіанту вам доведеться завітати до органу соцзахисту населення, щоб особисто підписати документи. Тому рекомендуємо оформити підпис онлайн через ПриватБанк, якщо ви ще не зробили цього», - ідеться в повідомленні.

Після реєстрації пропонується заповнити електронну заяву на призначення допомоги. Для цього знадобляться: свідоцтво про народження дитини; паспорти обох батьків; ІПН обох батьків (за наявності); номер банківського рахунку у форматі IBAN (якщо хочете отримувати виплати на картку).

При цьому, як наголошується, не потрібно сканувати документи, достатньо лише заповнити відповідні графи.

Також у заяві слід зазначити відомості про дитину, матір, батька, місце реєстрації та фактичного проживання, якщо вони відрізняються, і обрати спосіб, у який зручно отримувати виплати: на картку або на поштовому відділенні.

Наприкінці система автоматично підкаже територіальний орган соціального захисту, який має розглянути запит.

«Якщо ви маєте КЕП, підпишіть заяву та подайте її на розгляд. Рішення про призначення допомоги мають надіслати на вашу електронну пошту приблизно протягом 2 тижнів з моменту звернення», - додають у відомстві.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню COVID-19.

В Україні станом на ранок 1 квітня 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.

У світі вже зафіксовано 858 892 випадки коронавірусу, 178 100 пацієнтів одужали, летальних випадків – 42 158.