Під час карантину виплати допомоги для малозабезпечених продовжують без подання документів

На період карантину строк виплати раніше призначеної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям продовжується без подання необхідних документів до органів соціального захисту населення.

Про це ідеться на сторінці Міністерства соціальної політики у Facebook.

«30 березня 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України (реєстр. № 3275 від 29.03.2020), яким передбачено на період карантину, пов’язаного з поширенням COVID-19, продовжити строк виплати раніше призначеної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям без подання необхідних документів до органів соціального захисту населення», - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що після закінчення терміну дії карантину або обмежувальних заходів орган соцзахисту населення здійснить перерахунок розміру виплаченої державної соціальної допомоги на підставі поданої особою заяви та необхідних документів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню COVID-19.