Сьогодні відзначається Міжнародний день сімей

Сьогодні в світі відзначають Міжнародний день сімей.

Міжнародний день сімей встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році й покликаний привернути увагу світового співтовариства до проблем сім’ї, підвищити рівень поінформованості у питаннях стосовно сімей і поглибити знання соціально-економічних і демографічних процесів.

Як зазначають в ООН, родина продовжує залишатися центром соціального життя, забезпечуючи благополуччя всіх її членів, починаючи з навчання дітей і закінчуючи турботою про літніх людей. Стратегії, орієнтовані на інтереси сім’ї, можуть сприяти досягненню перших п’яти цілей в царині сталого розвитку: викорінення злиднів і голоду, забезпечення здоров’я населення, благополуччя для людей всіх вікових категорій, доступ до освіти протягом усього життя і досягнення гендерної рівності. ООН розглядає сім’ю як основний елемент суспільства, тому, вважають в організації, коли зневажаються права однієї сім’ї, під загрозою знаходиться все людство.

Проголошення Міжнародного дня сімей стимулювало проведення низки пропагандистських заходів, включно з національними днями сім’ї. В багатьох країнах проведення таких днів дало можливість виокремити певне коло питань, що можуть видатися надзвичайно актуальними для родин.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у нинішніх складних умовах пандемії бачить певний позитив, адже у кожної людини з’явилася можливість по-справжньому оцінити значення родини у житті.

Про це глава уряду написав у Тelegram.

«Цьогорічний Міжнародний день сім’ї світ зустрічає в умовах пандемії. Цей складний період має і певні позитивні моменти. Й один із них – у нас з’явився шанс по-справжньому оцінити значення родини в житті кожного з нас», - зазначив Шмигаль.