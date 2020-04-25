Креативні індустрії: Комітет ВР запускає опитування, аби порахувати збитки від карантину

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики закликає представників креативних індустрій пройти анонімне опитування задля з’ясування основних категорій збитків і запропонувати найефективніші інструменти державної підтримки.

Про це повідомила заступник голови комітету, заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

«Наш Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики спільно з Міністерством культури та інформаційної політики ініціював розробку пакету підтримки бізнесу у сфері культури, креативних індустрій та туризму, що зазнає збитків у зв'язку із карантином. Нашим спільним завданням є вжиття всіх необхідних заходів для збереження робочих місць, фінансової спроможності та можливості й надалі здійснювати свою діяльність українськими компаніями та малим бізнесом. Для того, щоб досягти найкращих результатів, запрошуємо представників культурної індустрії (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб) взяти участь в опитуванні, яке дасть нам можливість з’ясувати реальні потреби, основні категорії збитків та їх масштаби; запропонувати найбільш ефективні інструменти підтримки», – зазначила Кравчук.

Взяти участь в опитування можна до 30 квітня 2020 року (включно) за посиланням. Депутат підкреслила, що анкета є анонімною, а дані, які респонденти надаватимуть, мають бути достовірними і в жодному разі не підлягають переданню третім особам.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 22 квітня передав на реєстрацію до Верховної Ради пакет законопроєктів щодо економічної підтримки культури та креативних індустрій на період карантину.

Напрацьованими законопроєктами пропонується внести зміни до Бюджетного та Податкового кодексів, а також до деяких законодавчих актів, зокрема щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу.

Так, запропоновані заходи передбачають введення податкових пільг і преференцій зі сплати орендної плати та податку за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Також пропонується звільнити деякі операції від сплати податку на додану вартість, податку на прибуток, туристичного збору, податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, податку на нежитлову нерухомість, включення до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу суми коштів або вартість майна у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, для провадження діяльності у сфері культури.

Водночас передбачається можливість зменшення орендної плати за користування нерухомим майном.

При цьому до переліку захищених статей бюджету може бути додана оплата праці закладів культури, що отримують фінансову підтримку з державного бюджету, та заходи з охорони культурної спадщини.

Разом із тим, пакет напрацьованих законопроектів передбачає спрощення процедури отримання держдопомоги суб’єктами господарювання, які зазнали втрат через обмеження або заборону діяльності в умовах карантину.

До того ж, держпідтримка кінематографії до кінця року може бути доповнена новою формою – наданням державної субсидії на розвиток кінопроєкту обсягом до 100% включно загальної кошторисної вартості розвитку відповідного кінопроєкту.

Телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги, що використовують радіочастотний ресурс, зможуть звільнятися від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, а також встановлюватиметься ставка ПДВ у розмірі 10% для операцій із постачання комунальних послуг та електричної енергії.

Окрім того, автори законодавчих ініціатив пропонують ввести поняття гранту, який надається Українським культурним фондом, у податковому і бюджетному законодавстві, доповнюються підстави та порядок його надання й оподаткування.

При цьому Кабінету Міністрів рекомендується зокрема передбачити одноразову фінансову підтримку у розмірі до 100 000 грн для самозайнятих осіб і суб’єктів господарювання з кількістю штатних працівників до 15-ти осіб і оборотом до 5 млн грн на рік на часткове покриття видатків, пов’язаних, зокрема, із сплатою орендних платежів, виплатою заробітної плати, податків та зборів.