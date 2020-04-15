Резніков - про обмін полоненими: Є впевненість, що це відбудеться до Великодня

Українська сторона очікує, що черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та ОРДЛО відбудеться у найближчі четвер і п'ятницю.

Про це у бліц-інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представник України в політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков.

«У нас є сьогодні більш чітка впевненість, що це відбудеться до Великодня, протягом двох наступних робочих днів - четверга та п'ятниці… Ми намагаємося максимально прискоритися, зробити те, що залежить від нас», - сказав Резніков.

Він зазначив, що підстави для стриманого оптимізму дає заява спецпредставника глави ОБСЄ в ТКГ Гайді Грау про те, що всі сторони процесу дали їй підтвердження, що основні базові моменти, про які домовилися на останньому засіданні, були досягнуті.

«Передова група працює там уже два дні, зокрема, мій заступник. Він особисто перевірив місця обсервації, куди наших громадян повезуть після обміну на 14 днів. Там вони будуть забезпечені доглядом, медичним контролем, харчуванням, одягом і засобами зв'язку для спілкування з рідними та близькими - хоча б через відеозв'язок», - розповів Резніков.

Він додав, що найімовірніше обмін утримуваними особами відбудеться у двох місцях, оскільки між двома непідконтрольними українській владі тимчасово окупованими територіями Луганської та Донецької областей діє внутрішній кордон у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Як повідомлялося, після відеоконференції ТКГ 8 квітня в Офісі Президента заявили про досягнення принципових домовленостей щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати – не пізніше Великодня.

10 квітня Олексій Резніков уточнив, що у списках полонених, яких готуються обміняти до Великодня, не буде мешканців Криму.

13 квітня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова поінформувала, що новий етап звільнення полонених за формулою «всіх на всіх» відбудеться вже цього тижня. За її словами, усі, хто повернуться, мають пройти двотижневу обсервацію.