На Банковій спростували, що обмін уже йде - списки ще узгоджують

Черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб наразі готується, тривають останні узгодження списків, а інформація про проведення обміну у даний час не відповідає дійсності.

Про це повідомив Офіс Президента на своїй сторінці у Facebook.

"Повідомляємо, що черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб справді готується. Тривають останні узгодження за списком і щодо логістики. Саме звільнення відбуватиметься найближчим часом. Дата постійно уточнюється", - ідеться в повідомленні.

Водночас в ОП зазначили, що деякі журналісти повідомляють про те, що ніби повернення йде вже зараз, та запевнили, що це не відповідає дійсності.

"На превеликий жаль, взаємне звільнення складне та потребує додаткових узгоджень. До того ж цього разу процес ускладнюється тим, що звільнення відбувається на тлі карантинних обмежень і тому вимагає обов'язкової попередньої організації обсервації для наших громадян, яких ми забираємо", - підкреслили в ОП.

Як повідомлялося, нещодавно учасники Тристоронньої контактній групі домовилися про новий обмін полоненими перед Великоднем, який цього року відзначається 19 квітня.