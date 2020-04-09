Обмін полоненими і не тільки: у ТКГ розповіли про результати “карантинної” зустрічі

Під час чергових зустрічей Тристоронньої контактної групи в формі відеоконференцій 6-8 квітня сторони досягли принципової домовленості про наступний етап обміну утримуваними особами найближчим часом.

Про це йдеться у повідомленні для преси Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі Хайді Грау, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В центрі уваги Гуманітарної робочої групи був обмін утримуваними. Сторони досягли принципової домовленості про наступний етап обміну з метою провести його найближчим часом. Також обговорювалися питання, пов'язані з відкриттям нових пунктів пропуску через лінію зіткнення в Луганській області", - заявила Грау.

Згідно з ОБСЄ, робоча група з безпеки приділила основну увагу визначенню додаткових ділянок розведення сил і засобів. "Для досягнення рішень з цього питання ще необхідно докласти додаткових зусиль", - йдеться у повідомленні.

Під час обговорення протимінної діяльності наголошувалося на пріоритетності розмінування цивільних об'єктів та їх околиць. "У зв'язку з цим акцентувалося на необхідності своєчасного розмінування КПВВ та прилеглих територій у період до майбутнього скасування обмежень на перетин лінії зіткнення", - повідомила Грау.

Економічна робоча група обговорювала питання соціально-економічних зв'язків через лінію зіткнення. Також розглядалися актуальні питання екології і водопостачання в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДО і ОРЛО).

"Політична робоча група розглядала питання, пов'язані з особливим статусом ОРДО і ОРЛО, як передбачено Мінськими угодами", - заявила Спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні і в ТКГ.