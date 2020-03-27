Проєкт “Консультативної ради” обговорювали в нормандському форматі - ОБСЄ

Проект Консультативної ради у складі Тристоронньої контактної групи було обговорено в нормандському форматі.

Про це йдеться в опублікованому в п'ятницю повідомленні для преси спецпредставника діючого голови ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі Хайді Грау після чергової зустрічі ТКГ 26 березня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Політична робоча група обговорювала питання, пов'язані з особливим статусом ОРДО і ОРЛО, як передбачено Мінськими угодами. Учасники також взяли до відома факт обговорення проекту Консультативної ради в нормандському форматі", - заявила Грау.

За її словами, в центрі уваги робочої групи з безпеки були дискусії щодо визначення додаткових ділянок розведення сил і засобів, проте "для вирішення цього питання ще потрібні додаткові зусилля".

"Під час обговорення протимінної діяльності учасники робочої групи були одностайні в тому, що вона необхідна, наголошуючи при цьому особливу важливість розмінування цивільних об'єктів і їх околиць", - йдеться у повідомленні.

Як зазначила Грау, гуманітарна робоча група розглядала питання відкриття нових пунктів пропуску через лінію зіткнення в Луганській області. Також обговорювалася підготовка до наступного обміну утримуваними особами.

В центрі уваги економічної робочої групи були актуальні питання водопостачання через лінію зіткнення в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДО і ОРЛО). Крім того, обговорювалася тема виплати пенсій.

"Я закликаю сторони конфлікту відгукнутися на ініціативу Генерального секретаря ООН А.Гутерреша про глобальне перемир'я у зв'язку з поширенням пандемії, негайно повністю зупинити бойові дії і запровадити режим припинення вогню", - заявила спецпредставник ОБСЄ.

Чергові зустрічі Тристоронньої контактної групи і її робочих груп проводилися у формі відеоконференцій з 24 по 26 березня у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції Covid-19.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, було досягнуто домовленості про створення Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції і ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.

За словами Єрмака, на засіданні ТКГ не було зроблено ніяких кроків, які створювали б правове поле для визнання представників ОРДЛО.

13 березня представники політичної партії "Слуга народу" заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО в переговорах України з РФ в рамках Тристоронньої контактної групи.

Пізніше Єрмак запевнив, що формат переговорів ТКГ в Мінську у складі представників України, Російської Федерації та Організації з безпеки і співробітництва в Європі залишається незмінним.