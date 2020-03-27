“Консультативна рада” з ОРДЛО дасть Путіну уникнути відповідальності за війну в Україні – Зеркаль

Створення так званої Консультативної ради в рамках політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи легалізує російських маріонеток в ОРДЛО і дасть змогу президенту РФ Володимиру Путіну уникнути відповідальності за розв’язування війни в Україні.

Про це написала ексзаступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль у статті у статті для Atlantic Council, переклад якої дипломатка оприлюднила у Facebook.

«Незважаючи на те, що Росія була ініціатором гібридної війни проти України та стороною конфлікту на сході України, Москва знов намагається представити себе як спостерігача або, ще більш лицемірно, як посередника у «внутрішньому конфлікті» в Україні. Ця зміна статусу може призвести до скасування санкцій, безкарності за всі втрати, спричинені війною на сході України, та, що найбільш небезпечно – погіршення безпекової ситуації всередині України», - написала Зеркаль.

У цьому контексті вона нагадала про ідею створення так званої Консультативної ради в рамках політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Ексзаступниця міністра зауважила, що ця Консультативна рада, якщо вона буде створена у запропонованому форматі, допоможе легітимізувати російських маріонеток як «офіційних представників» та надасть їм офіційного статусу.

«Москва завжди просувала ідею «легітимізації» на сході України своїх маріонеток, щоб у такий спосіб підтримувати наратив про «внутрішній конфлікт» в Україні. Якщо ця легітимізація відбудеться, це допоможе Путіну досягти своєї головної мети - повернути Донецьк та Луганськ Україні, зберігаючи при цьому контроль над ними та уникаючи будь-якої відповідальності за війну», - наголосила дипломатка.

Зеркаль також підкреслила, що навіть в ці дні, коли увесь світ об’єднується у боротьбі зі спалахом коронавірусу, збройні формування РФ на сході України продовжують обстрілювати українські Збройні сили та житлові квартали, блокуючи доступ спостерігачів ОБСЄ та гуманітарних організацій. Водночас російський міністр закордонних справ Лавров цинічно закликає Захід скасувати санкції проти Росії через пандемію.

Насамкінець дипломатка зауважила, що після закінчення холодної війни міжнародна спільнота напрацювала важливі маркери у боротьбі із безкарністю.

«Міжнародне правосуддя має бути неминучим навіть для постійного члена Ради Безпеки ООН - Російської Федерації. Режим Путіна має заплатити справедливу ціну за те, що приніс війну в Україну та інші країни, які зіткнулись з подібною долею», - резюмувала вона.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, було досягнуто домовленості щодо запровадження консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.

За словами Єрмака, на засіданні ТКГ не було зроблено жодних кроків, які створювали би правове поле для визнання представників ОРДЛО.

13 березня представники політичної партії "Слуга народу" заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО у переговорах України з РФ у рамках Тристоронньої контактної групи.

Пізніше Єрмак запевнив, що формат перемовин ТКГ у Мінську у складі представників України, Російської Федерації та Організації з безпеки та співробітництва в Європі залишається незмінним.