Путін продовжує порушувати права людини та міжнародне право в Криму - Зеркаль

Президент Росії Володимир Путін продовжує послідовно порушувати основоположні права людини та норми міжнародного права у Криму.

Про це заявила у Facebook ексзаступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль

«Поки всі переймаються пандемією та ведуть дискусії на тему створення консультаційної ради з кремлівськими маріонетками, Путін продовжує послідовно порушувати основоположні права людини та норми міжнародного права у Криму, видаючи указ від 20 березня 2020 року N 201, яким додано новий розділ щодо Криму, до переліку прикордонних територій, на яких іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи не можуть мати право власності на земельні ділянки”, - написала дипломат.

Зеркаль також звернула увагу на відсутність офіційної реакції української влади на цей указ.

Як повідомлялося, 20 березня Путін підписав указ №201, згідно з яким до переліку територій РФ, на яких іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи не можуть мати у власності земельні ділянки, незаконно внесено окремі райони тимчасово окупованої території півострова Крим.

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У посольстві США в Україні заявили, що цей указ лише підсилює основу для міжнародних санкцій стосовно РФ.