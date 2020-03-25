Прокуратура АРК відреагувала на указ Путіна про землю в окупованому Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим і м.Севастополь дасть правову оцінку указу президента РФ, яким українців позбавлено можливості володіти землею в окупованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Президент держави-окупанта 20 березня цього року підписав Указ №201, яким до переліку територій РФ, на яких іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи не можуть мати у власності земельні ділянки, незаконно включено окремі райони тимчасово окупованої території півострову Крим. Прокуратура АР Крим, в рамках кримінального провадження, розпочатого раніше за фактом привласнення державної і приватної власності, в тому числі й земельних ділянок, на тимчасово окупованій території півострова, надасть правову оцінку вказаному документу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в прокуратурі, привласнення РФ державної власності України та приватної власності населення є серйозним порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року та ст. ст. 46, 53, 55, 56 IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі 1907 року, а також є воєнним злочином згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

Прокуратурою автономії здійснюється процесуальне керівництво у ряді кримінальних проваджень за фактами захоплення та привласнення державою-окупантом на території півострову Крим будівель, споруд, земельних ділянок, автотранспортних засобів, іншого рухомого та нерухомого майна, що перебуває у державній власності та власності фізичних і юридичних осіб. У ході досудового розслідування вдалося встановити більш ніж 4 тисячі захоплених окупаційними «органами влади» об’єктів, вартістю понад 60,2 млрд грн. Судами за клопотаннями прокурорів накладено арешт на майно загальною вартістю близько 4,1 млрд грн.

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У прокуратурі наголосили, що під час проведення досудового розслідування проводиться активна робота зі збору доказів вчинення на тимчасово окупованій території півострова Крим воєнних злочинів, на які поширюється юрисдикція Міжнародного кримінального суду. У 2017 році спрямовано інформаційне повідомлення до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС), яке стосувалось незаконного привласнення державної і приватної власності на окупованому півострові.

Як повідомляв Укрінформ, 20 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким "заборонив" людям без громадянства РФ володіти землею у прибережних районах окупованого Росією Криму.