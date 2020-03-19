Путін визнав українців носіями російської мови та спростив надання громадянства

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який визнає українців і білорусів носіями російської мови.

Про підписання закону повідомляє офіційний сайт президента Росії.

Відтак громадяни України та Білорусі, які вільно володіють російською, звільняються від складання спеціального іспиту на знання мови, який потрібен для отримання російського громадянства.

Порядок подачі українцями та білорусами заяв на визнання носіями російської мови визначатиме Міністерство внутрішніх справ Росії. Воно ж отримає повноваження за узгодженням з Міносвіти визначати єдиний критерій для визнання іноземців носіями російської мови.

Відповідний законопроєкт вже пройшов розгляд у двох палатах російського парламенту. Держдума ухвалила його 5 березня, а 11 березня – підтримала Рада Федерації.

Нагадаємо: зараз іноземні громадяни та особи без громадянства можуть бути визнані носіями російської мови за результатами співбесіди, яку проводить профільна комісія. Такий статус дає право отримати громадянство РФ за спрощеною процедурою.