Путін підписав поправки до Конституції, що "обнуляють" його президентські терміни

Президент Росії Володимир Путін підписав "Закон про поправку до Конституції Російської Федерації".

Документ опублікований на порталі правової інформації РФ.

Поправки до Конституції, зазначається в законі, набудуть чинності тільки після того, як їх оцінить Конституційний суд, а жителі Росії підтримають ці пропозиції на загальноросійському голосуванні. Голосування відбудеться, якщо КС визнає, що поправки відповідають Конституції.

Документ був прийнятий Держдумою 11 березня. Того ж дня він був схвалений Радою Федерації.

14 березня Рада Федерації встановила підсумки розгляду регіональними парламентами закону про зміни до Конституції РФ - всі вони схвалили поправки.

У просторіччі документ називають "законом про поправки". Однак офіційно він названий "Законом про поправку", оскільки в разі "невзаємопов'язаних поправок" потрібно приймати ряд окремих законів для кожної поправки.

Закон повинен бути вивчений Конституційним судом на відповідність фундаментальним положенням Основного закону. У разі позитивного висновку КС РФ буде оголошено загальноросійське голосування щодо поправок до Конституції.

Передбачається, що воно відбудеться 22 квітня. Громадянам буде запропоновано голосувати щодо пакету поправок в цілому, а не окремо.

Про плани внести поправки до Конституції Володимир Путін оголосив у середині січня в посланні Федеральним зборам. Передбачалося, що поправки забезпечать «більший баланс між гілками влади».

Після того, як поправки схвалить верхня палата парламенту, передбачається провести загальноросійське голосування. Воно заплановано на 22 квітня.

Як повідомлялося, 10 березня перед другим читанням поправок до Конституції депутат від «Единой России» Валентина Терешкова запропонувала, щоб для чинного президента після вступу в силу нової редакції Основного закону обнулилися президентські терміни. Путін погодився за умови, що таку поправку схвалить Конституційний суд.