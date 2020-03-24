"Консультативна рада" з ОРДЛО викличе суспільний конфлікт в Україні – Клімкін

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що згода на створення так званої консультативної ради в рамках політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи може стати точкою невідворотного суспільного конфлікту.

Таку думку дипломат висловив у Facebook.

"Є ще дюжина причин, чому погоджуватися на створення цієї так званої ради не можна за жодних умов, однак головна - це точка неповернення, після якої суспільний конфлікт не відвернути. На фоні коронавірусу та економічної кризи", - написав Клімкін.

Він зауважив, що у день формального погодження рішення про створення "консультативної ради" з окупаційними адміністраціями ми можемо "прокинутися в країні, в якій громадянська війна та громадянський конфлікт".

"Саме в цей день почнеться демонтаж міжнародної підтримки, причому не тільки санкцій: а на кого слід тиснути, якщо в країні громадянський конфлікт?... В Москві почнеться справжнє свято, адже це те, чого Кремль хотів всі ці роки. Наші позови до Росії у міжнародних судах одразу втратять свої перспективи, адже до чого там буде Росія?" - застеріг ексміністр.

Клімкін також звернув увагу, що згідно з рішенням Тристоронньої контактної групи створюється не просто майданчик для прямого діалогу, а спеціальний формат з узгодженими процедурами, щоб надати Москві всі необхідні аргументи.

Дипломат нагадав, що кілька тижнів розповідав усім, що таке "формула Штайнмаєра" і чому вона не має жодного сенсу за рамками погодженого всіма плану звільнення Донбасу.

"Але ця формула взагалі втрачається на фоні рішення про прямий діалог, де Росія набуває такого саме статусу, як Німеччина та Франція", - акцентував він.

Насамкінець Клімкін висловив сподівання, що "фатальних помилок ніхто не припуститься", адже "за них доведеться розплачуватися Україні своїм існуванням".

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Як повідомляв Укрінформ, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, було досягнуто домовленості щодо запровадження консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.

За словами Єрмака, на засіданні ТКГ не було зроблено жодних кроків, які створювали би правове поле для визнання представників ОРДЛО.

13 березня представники політичної партії "Слуга народу" заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО у переговорах України з РФ у рамках Тристоронньої контактної групи.

Пізніше Єрмак запевнив, що формат перемовин ТКГ у Мінську у складі представників України, Російської Федерації та Організації з безпеки та співробітництва в Європі залишається незмінним.