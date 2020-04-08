Японія передасть Україні противірусний препарат через систему ООН

Партія противірусного препарату з Японії буде направлена в Україну через систему ООН.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Партія препарату фавіпіравір буде направлена в Україну через систему ООН. Цієї доставки очікує МОЗ України, яке здійснить подальший розподіл препарату по медичних закладах", - йдеться у повідомленні.

Міністр Дмитро Кулеба подякував уряду Японії, який швидко відгукнувся на прохання України про допомогу, і Україна увійшла до переліку країн, які отримають ці ліки.

"Українські дипломати по всьому світу продовжують збирати інформацію про прогресивні практики лікування COVID-19, а команда МЗС у Києві щодня забезпечує необхідну підтримку в залученні та доставці необхідної допомоги в Україну”, - зазначив Кулеба.

У пресслужбі відомства підкреслили, що уряд Японії передасть Україні партію препарату фавіпіравір (“Авіган”) як партнерську підтримку. Наразі МЗС України разом з японськими колегами опрацьовує механізм передачі.

За повідомленнями японської сторони, свій інтерес до використання фавіпіравіру висловлюють багато країн, оскільки є інформація про те, що використання препарату полегшує перебіг захворювання. Щодо ефективності препарата фавіпіравір у лікуванні коронавірусної інфекції COVID-19 зараз тривають клінічні дослідження.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 9.00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.