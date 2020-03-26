Родичі полонених в ОРДЛО українців прийшли на Банкову

На Банковій під Офісом Президента проходить акція родичів українських громадян, які перебувають в полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

На акції, в якій беруть участь родичі трьох українських полонених, вимагають пришвидшити перемовини щодо звільненню їхніх близьких, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники акції принесли фото своїх близьких, зокрема, Олени Пєх з Одеси, яка перебуває в полоні з серпня 2018 року, Валерія Матюшенка зі Слов'янська, який у полоні з липня 2017 року.

"Наші патріоти покинуті, у них нема засобів захисту, антисептиків, медикаментів, у випадку необхідності їм не буде надана медична допомога. Ми бачимо, що все затихло, прогресу в обміні немає. Ми хочемо звернутися до Президента, щоб він все ж таки більш активно вів перемовини", - сказала журналістам дружина Валерія Матюшенка.

Вона додала, що зараз, коли поширюється нова коронавірусна хвороба, полонені знаходяться в дуже обмеженому просторі, який не провітрюється, у них немає засобів захисту, ніяких медикаментів.

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"Ніхто їм ніякої першої медичної допомоги не надасть. Два тижні назад нам заборонили передавати медикаменти, зараз там ввели карантин, і ми не можемо передати навіть продукти харчування", - сказала вона.

Вона нагадала, що доступ до полонених мав би мати Червоний Хрест, але вже пройшло три місяці, а представників Червоного хреста до в'язниць та СІЗО на окупованих територіях так і не допустили.

Вона додала, що зараз з родичами полонених ніхто не звёязується, вони не мають ніякої інформації про перебіг перемовин чи ще якихось дій.

Акція на підтримку полонених українців / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський у лютому заявив про підготовку великого списку полонених на обмін з ОРДЛО.

За даними СБУ, проросійські бойовики незаконно утримують в полоні на окупованому Донбасі 245 людей.

У Росії за гратами залишаються близько 100 українських політв’язнів, в окупованому Криму - понад 80.

Між Україною і Росією 7 вересня 2019 року відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

Також 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб.