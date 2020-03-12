В ОРДЛО затриманих систематично катують - місія ООН

В ОРДЛО затриманих систематично катують та застосовують, зокрема, імітації страти та удари електричним струмом.

Про це заявила голова Моніторингової місії ООН Матільда Богнер під час презентації доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У самопроголошених республіках ми виявили систематичну практику катувань затриманих і жорстокого поводження з ними. Частота, інтенсивність та тривалість катувань і жорстокого поводження значно різнились, проте це зазвичай тривало доти, доки затримані не погоджувались обмовити самих себе", - зазначила вона.

Богнер додала, що широко застосовувались побиття, удари електричним струмом, удушення, інсценування страти та сексуальне насильство. "В обох самопроголошених республіках відповідальність за ці кричущі факти несуть так звані міністерства державної безпеки", - наголосила голова місії.

Представниця ООН додала, що в ОРДО катування часто здійснювались "в сумнозвісному місці несвободи "Ізоляція". "Один колишній затриманий сказав, що благав своїх мучителів вбити його, бо не міг терпіти біль. За словами ще одного затриманого, він після катувань намагався скоїти самогубство - настільки сильним був біль", - розповіла Богнер.

Місія також виявила стійку тенденцію свавільного затримання, яке згодом перетворювалось на насильницьке зникнення.

Голова місії зауважила, що наявність таких порушень робить питання доступу міжнародних спостерігачів до затриманих в ОРДЛО "ще більш актуальним та нагальним".