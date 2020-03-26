В Україні з’явилася ще одна жінка-генерал
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-майора заступниці начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформбезпеки СБУ Юлії Лапутіній.
Відповідний указ №112/2020 опублікований на сайті глави держави.
"Присвоїти військове звання генерал-майора полковнику Лапутіній Юлії Анатоліївні - заступнику начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України", - зазначається в документі.
Як відомо, 25 березня відзначалася 28-ма річниця створення СБУ.
12 жовтня 2018 року п'ятий президент Петро Порошенко присвоїв звання генерал-майора Людмилі Шугалей, начальнику Військово-медичного управління СБУ.
У Збройних силах України та Нацгвардії жінок-офіцерів із генеральським званням немає.