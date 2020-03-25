Президент провів кадрові зміни в керівництві СБУ

Президент провів кадрові зміни в керівництві СБУ

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у керівництві Служби безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу глави держави.

Повідомляється, що Зеленський призначив:

У Харківській області Президент звільнив з посади начальника Миколи Найдича, а на його місце призначив Романа Дудіна.

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Як раніше повідомляло агентство, Президент своїми указами №82 та №84 звільнив Карпенко Олександра і Нескромного Дмитра з посад заступників голови Служби безпеки України.

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