Президент провів кадрові зміни в керівництві СБУ

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у керівництві Служби безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу глави держави.

Повідомляється, що Зеленський призначив:

Олександра Якушева - заступником голови Служби безпеки України.

Олега Салюка - начальником Управління СБУ на Сумщині

Павла Ревунова - начальником Управління СБУ в Чернігівській області

У Харківській області Президент звільнив з посади начальника Миколи Найдича, а на його місце призначив Романа Дудіна.

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Як раніше повідомляло агентство, Президент своїми указами №82 та №84 звільнив Карпенко Олександра і Нескромного Дмитра з посад заступників голови Служби безпеки України.