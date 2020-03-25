Президент провів кадрові зміни в керівництві СБУ
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у керівництві Служби безпеки України.
Про це повідомляє пресслужба Офісу глави держави.
Повідомляється, що Зеленський призначив:
- Олександра Якушева - заступником голови Служби безпеки України.
- Олега Салюка - начальником Управління СБУ на Сумщині
- Павла Ревунова - начальником Управління СБУ в Чернігівській області
У Харківській області Президент звільнив з посади начальника Миколи Найдича, а на його місце призначив Романа Дудіна.
Як раніше повідомляло агентство, Президент своїми указами №82 та №84 звільнив Карпенко Олександра і Нескромного Дмитра з посад заступників голови Служби безпеки України.