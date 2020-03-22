З Естонії вилетіли 54 українці - посол
Укрінформ
54 громадянина України вилетіли з Естонії у Київ у неділю, 22 березня.
Про це повідомила у Твіттері посол України в балтійській країні Мар’яна Беца.
"54 громадянина відлетіли сьогодні до України спецрейсом #SkyUpAirlines Осло-Таллінн-Київ.
Сьогодні ввечері #SkyUpAirlines здійснить ще один прямий чартер Таллінн-Київ зі 189 громадянами України. Робимо все, щоб наші громадяни опинились вдома якнайшвидше в цей складний час", - зазначила Беца.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я надало рекомендації щодо самоізоляції та діях при симптомах гострого респіраторного захворювання.