Українцям, які застрягли в Німеччині, порадили автомобільний маршрут додому

Станом на 20 березня, німецько-польський кордон на в’їзд для громадян України закритий.

Про це повідомляє ДПСУ у Facebook.

"Посольство України в Німеччині наголошує, що німецько-польський кордон на в’їзд для громадян України закритий. Єдиний можливий шлях дістатися України: автобан Мюнхен – Зальцбург (А1) (коридор діятиме щодня з 17.00 до 01.00 год). Далі до пункту пропуску на австрійсько-угорському кордоні NICKELSDORF - HEGYESHALOM (коридор діятиме з 21.00 до 05.00 год) і далі до пункту пропуску на українсько-угорському кордоні «Тиса» (Чоп-Загонь)", - йдеться у повідомленні.

Посольство радить запастись пальним та їжею.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.

Країни Європи запровадили низку карантинних заходів. Зокрема, закрили кордони.