З опівночі для виїзду з Німеччини до Австрії потрібна довідка щодо стану здоров’я — посол

З опівночі проти п’ятниці для виїзду автомобілем з Німеччини до Австрії вже треба буде мати при собі свіжу довідку про стан здоров’я, тому українцям, які хочуть виїхати через Австрію та Угорщину в бік України, варто поквапитися.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook Посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Шановні громадяни, які намагаються проїхати з Німеччини через Австрію та Угорщину в бік України! У зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації в Німеччині, сьогодні опівночі режим перетину австрійського кордону з Німеччини може сильно ускладнитися. Якщо у вас є можливість перетнути кордон в районі Зальцбурга до 24:00, зробіть це. Після того буде важче", - йдеться у повідомленні.

В іншому дописі посол роз’яснив, що після того, як Німеччина, по суті, закрила кордон для Австрії, аналогічно вчинила й Австрія, і тепер від подорожуючих буде вимагатися довідка про стан здоров’я "з результатами біомолекулярного тесту".

Водночас дипломат вказав на те, що все залежатиме від особистого рішення прикордонника, який може пропустити, якщо повірить в те, що автомобіль їде транзитом до угорського кордону.

"Друга опція, наскільки я розумію, - це якщо поліцейський повірить, що ви їдете суто транзитом, враховуючи, що австро-угорський коридор під Нікельсдорфом - це один з останніх проїздів для евакуації. Себто, особисте рішення прикордонника", - повідомив Щерба.

Читайте також: Посол радить українцям вертатися з Німеччини автобаном А1 і не зупинятися в Австрії

На підтримку такої можливості посли України в Австрії та Німеччині написали спільне звернення до прикордонників двох країн: "Для підтримки цієї останньої опції ми з моїм німецьким колегою Андрієм Мельником написали спільне звернення до прикордонників двох країн. Не знаю, чи допоможе, але точно не завадить. Цей документ вже лежить в кризових штабах Німеччини та Австрії".

Дипломат порадив завантажити цей лист на телефон та мати при собі у випадку, якщо хтось з українців наважиться пробиватися з Німеччини до австрійського Зальцбурга і далі до Угорщини.

Як повідомляв Укрінформ, після часткового відкриття Угорщиною свого кордону з Австрією багато українців з сусідньої Німеччини на авто та автобусах намагаються дістатися України. Посол України в Австрії Олександр Щерба рекомендує мати повний бак пального та їхати автобаном Мюнхен-Зальцбург (в Австрії – А1), ніде не зупиняючись в Австрії після перетину кордону.

Австрійсько-угорський кордон відкритий (в точці Нікельсдорф) з 21:00 до 5:00. На території Угорщини також варто їхати лише маршрутом, вказаним угорськими поліцейськими після перетину кордону.

Як відомо, напередодні глава МЗС України Дмитро Кулеба провів перемовини з угорським колегою Петером Сіярто, за результатами яких було досягнуто домовленість про те, що Угорщина надасть транзит громадянам України, які на автобусах і авто "застрягли" на кордонах з Австрією та Хорватією.