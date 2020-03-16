Євросоюз на місяць закриває зовнішні кордони

Євросоюз вирішив тимчасово припинити рух людей через зовнішні кордони на 30 днів.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за підсумками телефонної конференції з лідерами країн "Великої сімки" з приводу протидії пандемії коронавірусу Covid-19, яка відбулася у понеділок, 16 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вирішили тимчасово обмежити необов’язкові поїздки до Європейського Союзу. Будуть винятки, наприклад для громадян ЄС, які повертаються в ЄС, для медичних працівників тощо. Ці тимчасові обмеження вводяться на період на 30 днів з метою стримування розповсюдження вірусу», - сказала президент Єврокомісії.

Вона підкреслила, що Євросоюз зобов’язаний вжити заходів для обмеження та уповільнення розповсюдження вірусу. Важливо, щоб європейська система охорони здоров’я була здатна працювати з великою кількістю пацієнтів, які серйозно хворі. Тож країни ЄС постають перед необхідністю уповільнення соціальних контактів та громадського життя, а з іншого боку – відповісти на запитання, яким чином підтримати ефективну роботу економіки та продовжити швидкій обмін необхідними товарами.

"Це будуть обмеження, які розраховані від початку на період у 30 днів, і саме це ми обговорили сьогодні з партнерами "Великої сімки"... Безумовно, будуть для цього винятки. Наприклад, для громадян ЄС, які повертаються додому, для медичних працівників та науковців, які працюють над пошуком вирішення для цієї кризи у сфері здоров’я, а також для людей у прикордонній зоні, які працюють по обидва боки кордону – для них також будуть винятки", - повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Як сказав під час цієї ж прес-конференції президент Європейської ради Шарль Мішель, Євросоюз буде проводити подальші консультації з країнами-членами, яким чином зробити згадані заходи зі стримування поширення хвороби ефективнішими.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, у світі зафіксовано вже 174 786 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6705 осіб, одужали 77 657 осіб.

В Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.