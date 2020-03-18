Мери міст просять доопрацювати закон про коронавірус

Асоціація міст України звернулася до Президента України Володимира Зеленського з проханням не підписувати зміни до Податкового кодексу, які призведуть до «колапсу всієї країни».

Про це йдеться в тексті заяви, оприлюдненої на сайті АМУ.

«АМУ наголошує: введення в дію цього закону призведе до колапсу всієї країни через вилучення з бюджетів територіальних громад 13% їх загальних доходів. Від місцевих податків звільняється і надприбутковий бізнес, і підприємства, що продовжують працювати в повному обсязі. Міста, селища, села, ОТГ, що сьогодні виділяють сотні мільйонів гривень на боротьбу з пандемією (підвищені зарплати медикам, закупівля ліків, масок, тестів, обладнання) – завтра через Закон № 3220 не матимуть ресурсів на це! Мало того: вони не зможуть виплачувати навіть мінімальні зарплати медикам, вчителям, соціальним працівникам, вихователям, працівникам транспорту та ЖКГ!», - йдеться в тексті заяви.

Мери міст просять доопрацювати закон з урахування їх пропозицій, а саме: запровадити більш дієві компенсатори для бізнесу користуючись з джерел державного бюджету: ПДВ, податку на прибуток, акцизів; передбачити розстрочку по сплаті за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а не введення заборони нарахування по цих місцевих податках; дозволити органам місцевого самоврядування встановлювати пільги зі сплати місцевих податків та зборів посеред бюджетного року без застосування регуляторних процедур; запровадити механізми компенсації втрат доходів місцевих бюджетів відповідно до статті 142 Конституції України, частини 1 статті 27 Бюджетного кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада під час позачергового засідання 17 березня ухвалила в цілому законопроєкт № 3220. Голова ВР Дмитро Разумков підписав цей закон 17 березня та передав його на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

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