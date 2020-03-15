Кулеба пояснив, кого евакуюють спецрейсом з Італії

На борту літака, що повертається з Італії з нашими громадянами, перебуває дві особи, які мають дозвіл на проживання в Україні, а також двоє громадянин України, які мають паспорти інших держав.

Про це під час брифінгу сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Два автобуси застрягли на кордоні Італії зі Словенією. Консулам вдалося їх проблеми вирішити одна за одною. Остання ніч від учора на сьогодні - вдалося забезпечити проживання громадян в готелі, забезпечити їх харчуванням. Зробили все, щоб організувати комфортні умови для громадян. 98 осіб - група з 2 автобусів, також ми до них додали 27 осіб, які виявили бажання евакуюватися з Італії", - розповів Кулеба.

За його словами, після оголошення про евакуацію багато людей погодилися, але потім почали відмовлятися.

"Коли ми почали обдзвонювати людей, люди з різних причин почали відмовлятися. Всі, хто підтвердив згоду на виліт та дістався вчасно до аеропорту, буде евакуйований. Щоб уникнути спекуляцій і дезінформації, скажу, що на борту перебуває 4 особи, серед яких 2 мають дозвіл на проживання в Україні. Ще дві особи - громадяни України, у яких ми виявили паспорти інших держав, але для нас вони залишаються громадянами України, тому вони також повернуться додому", - зазначив Кулеба.

Міністр нагадав, що відповідно до ухваленої урядом постанови, до України мають право в'їжджати лише громадяни та особи, які мають дозвіл на проживання в нашій країні, та члени їх сімей.

"Немає ніяких іноземців, яких ми пускаємо", - наголосив очільник МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, 15 березня авіакомпанія Sky Up евакуює 98 пасажирів двох автобусів, яких не пропустили на кордоні Італії та Словенії, а також ще 27 осіб, які виявили бажання евакуюватися з Італії.