Українці, які мали повертатися з Єгипту 14-15 березня, прилетять наступного тижня - Join UP

Туристи з України, які відпочивають у Єгипті та мали повертатися 14-15 березня, повернуться до України рейсами наступного тижня. Перебування цих туристів за кордоном подовжується за рахунок туроператора Join UP.

Водночас українці, які не встигнуть повернутися до 16 березня 23:59, будуть вивозитися спеціальними рейсами, йдеться у повідомленні на сайті туроператора.

"Станом на 15 березня за кордоном перебувають 14 220 туристів Join UP - українців та громадян інших держав. До 16 березня 23:59 ми вивозимо з-за кордону туристів Join UP, які є громадянами інших держав, щоб вони встигли повернутися в країни свого громадянства до закриття авіасполучення. У період з 13 по 16 березня ми не відправляємо туристів на відпочинок. Туристи з України, які відпочивають у Єгипті та мали повертатися 14-15 березня, повернуться до України рейсами наступного тижня. Перебування цих туристів за кордоном подовжується за рахунок Join UP", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначається, туристи Join UP, які відпочивали у готелях Reef Oasis Beach Resort 5* та Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*, наразі не вивозяться. Готелі закриті на карантин, туристам і персоналу заборонено його залишати.

За даними туроператора, українці, які не встигнуть повернутися до 16 березня 23:59, будуть вивозитися спеціальними рейсами. Зараз спільно з урядом здійснюється розробка плану евакуації.

Як повідомляв Укрінформ, українських туристів, які перебували в двох готелях у Хугарді та Шарм-ель-Шейху (Reef Oasis Beach Resort 5* та Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*), залишено в Єгипті на карантин.

Як повідомило Міністерство інфраструктури України, якщо лабораторні тести після закінчення карантину не виявлять випадків захворювання на Covid-19 або підозр на зараження ним, наші туристи зможуть повернутися додому.

За останніми даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі підтверджено 156 400 випадків коронавірусу. Зафіксовано 5 833 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 73 968 людей.

В Україні підтверджено три випадки захворювання на Covid-19 - у Чернівцях та на Житомирщині, один з яких летальний - померла 71-річна жінка на Житомирщині.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію коронавірусу Covid-19.