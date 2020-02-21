На Полтавщині захищають людей по обидва боки карантинного

На Полтавщині захищають людей по обидва боки карантинного "кордону" - заступник Єрмака

Укрінформ
Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов запевнив, що на Полтавщині було вжито всіх заходів безпеки для захисту як евакуйованих з Уханя громадян, так і місцевих мешканців.

Про це він заявив в інтерв’ю Укрінформу.

“По-перше, це наші співвітчизники, громадяни України, які опинилися в біді і повернулися до себе додому. По-друге, там багато молодих людей і є 8-річна дитина. І по-третє, вжито всіх заходів безпеки, щоб захистити людей по обидва боки карантинного "кордону". Давайте вчитися боротися за життя і благополуччя кожного українця”, - зазначив Трофімов.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

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Нові Санжари відвідали очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, Прем'єр-міністр Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом ухвалила рішення провести два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханя громадянами.

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21 лютого ситуація у Нових Санжарах спокійна, 23 затриманих відпустили, один перебуває під вартою.

Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.

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