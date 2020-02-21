На Полтавщині захищають людей по обидва боки карантинного "кордону" - заступник Єрмака

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов запевнив, що на Полтавщині було вжито всіх заходів безпеки для захисту як евакуйованих з Уханя громадян, так і місцевих мешканців.

Про це він заявив в інтерв’ю Укрінформу.

“По-перше, це наші співвітчизники, громадяни України, які опинилися в біді і повернулися до себе додому. По-друге, там багато молодих людей і є 8-річна дитина. І по-третє, вжито всіх заходів безпеки, щоб захистити людей по обидва боки карантинного "кордону". Давайте вчитися боротися за життя і благополуччя кожного українця”, - зазначив Трофімов.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

Нові Санжари відвідали очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, Прем'єр-міністр Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом ухвалила рішення провести два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханя громадянами.

21 лютого ситуація у Нових Санжарах спокійна, 23 затриманих відпустили, один перебуває під вартою.

Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.