Ситуація у Нових Санжарах спокійна і контрольована - МВС

Ситуація у Нових Санжарах, де напередодні сталися сутички через прибуття евакуйованих з Китаю, спокійна і повністю контрольована правоохоронцями.

Про це на брифінгу заявив заступник очільника МВС Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наразі у Нових Санжарах ситуація спокійна. З охорони порядку несуть службу 320 співробітників Нацгвардії, 70 - Національної поліції та 16 - працівників ДСНС. Ситуація повністю під контролем”, - запевнив Геращенко.

Він нагадав, що у четвер, 20 лютого, у Нових Санжарах були затримані 24 особи, і 23 з них були ідентифіковані та відпущені, але 1 особа затримана “за найбільш зухвале порушення громадського порядку”.

￼Також Геращенко додав, що було порушено 5 кримінальних справ - за ст. 293 (групове порушення громадського порядку), ст. 294 (масові заворушення), ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії), ст. 279 (блокування транспортних комунікацій), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Читайте також: Евакуйовані пройшли обстеження у Нових Санжарах, усі вони здорові - МОЗ

“На цей час ситуація спокійна, ми повністю контролюємо її і не дамо нікому загрожувати безпеці в санаторії в Нових Санжарах”, - наголосив Геращенко.

Водночас пресслужба НГУ у Facebook повідомила, що на території медичного центру «Нові Санжари» НГУ, що у Полтавській області, забезпечено усі умови санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки режиму карантину.

"На території медичного центру «Нові Санжари» Національної гвардії України забезпечено усі умови санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки режиму карантину. Евакуйованих з міста Ухань громадян (102 особи) розміщено в окремій будівлі з обмеженим доступом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для евакуйованих було організовано окреме харчування, доставка якого проходить з урахуванням усіх норм епідеміологічної безпеки. Водопостачання та каналізація самої будівлі ізольовані, уточнюється у повідомленні.

"Медичні працівники мають усі засоби індивідуального захисту. Охорону здійснюють військовослужбовці Національної гвардії України", - додали у пресслужбі.

З евакуйованими пасажирами літака працюють двоє лікарів та медсестра, які забезпечують контроль здоров’я. Їм також забезпечено триразове харчування та час для відпочинку та відновлення сил.

"У разі виявлення ознак захворювання у когось із громадян, які прибули з Китайської Народної Республіки, їх буде ізольовано від інших та проведено усі лікувальні заходи з урахуванням досвіду країни походження вірусу", - запевнили у НГУ.

Як повідомлялося, вранці 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Під час них постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

Нові Санжари відвідали очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, Прем'єр-міністр Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом прийняла рішення провести два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханя громадянами.

Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.

Фото: Нацгвардія, Фейсбук