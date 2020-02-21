Про роботу з президентом України Володимиром Зеленським, відставку Андрія Богдана і взаємини з новим главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, а також про особисті перемоги й поразки в регіональній політиці – в ексклюзивному інтерв'ю «Укрінформу» розповів Сергій Трофімов, перший заступник керівника Офісу президента.
- Сергію Володимировичу, вас називають одним із найближчих до президента в його оточенні. Чи змінилися ваші стосунки після приходу до влади?
- Ні. І в цьому заслуга, перш за все, Володимира Зеленського. Влада дуже сильно змінює людей, він це розуміє, але наші пріоритети, програма, з якою ми йшли на вибори, як і раніше – на порядку денному.
- Іноді ЗМІ приписують вам величезний вплив на найрізноманітніші сфери. Скажіть, за яке коло питань ви відповідаєте в Офісі президента?
- Я в команді президента відповідаю за регіональну політику і все, що з нею може бути пов'язано. Це було і на виборах, так є й зараз. У першу чергу, це підбір кадрів в обласні й районні державні адміністрації. Моя сфера відповідальності – реалізація політичного курсу президента в регіонах. Для глави держави першочергове завдання – підвищення якості життя всіх українців, щоб в Україні жив і розвивався не тільки Київ, а й усі міста і райони.
- У команді президента відбулася, мабуть, перша гучна відставка: з поста керівника ОП був звільнений Андрій Богдан. Що вам відомо про причини?
- Я говорив із президентом уже після відставки Андрія. Було багато чуток і інформаційного галасу. Мені відомо, що після розмови з президентом Богдан сам вирішив піти і написав заяву. Я давно знаю президента: він ніколи нікого за борт не виштовхував, він цінує команду, намагається зберегти її, іноді приймаючи ризики й удари на себе. В даному ж випадку, рішення піти виходило від самого Андрія Богдана.
- Зараз в Офісі президента новий керівник – Андрій Єрмак. Які у вас із ним складаються відносини? На своєму брифінгу він позначив одним зі своїх пріоритетів якраз ваш напрямок – регіональну політику...
- У мене робочі та конструктивні взаємини з новим керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Мені імпонує його позиція і прагнення прибрати всі інтриги, працювати відкрито, прямо і чесно. Я продовжую працювати в тому напрямку, який мені довірив президент. Так що я регіональною політикою як займався, так і займаюся. Я працюю з цим напрямком уже досить тривалий час і розумію, які там існують складнощі та нюанси. Просто, у глави ОП інший фокус, він набагато ширше.
При цьому я звик працювати з сильними людьми і бачу тільки позитив у тому, що в команді президента збираються потужні гравці, які відповідають кожен за свій напрямок. І президент тільки вітає розділення секторів відповідальності, це нормальна практика.
- Сьогодні регіональній політиці ОП, підходу до призначень глав обласних і районних адміністрацій дають різні оцінки...
- Так, але наша мета була не просто когось замінити, звільнити одного і призначити свого. Ми ставили за мету змінити систему, щоб регіональна політика була реалізована зовсім в іншій якості. І сьогодні ми це робимо.
Зрозуміло, що створення будь-якого успішного підприємства або формування успішної команди не обходиться без якихось помилок, не всі можуть відразу перебудуватися, реально змінитися. Але можу однозначно заявити, що у голів ОДА сьогодні є зрозумілий KPI, є зрозумілі й публічні завдання. Президент чекає реальних змін життя громадян: це хороші й доступні лікарні, якісні дороги, залучення інвестицій в економіку, створення робочих місць, зростання зарплат, поліпшення інфраструктури.
- Як ви самі оцінюєте свою роботу?
- Я не можу сказати, що цілком задоволений. Але обраний вектор – абсолютно правильний, позитивні результати вже є. Звичайно, поки ще не все ідеально. Я нормально сприймаю здорову критику, вона допомагає покращувати роботу.
- Як у вас будується взаємодія з Кабміном? Адже у вас свої завдання для регіонів, у Кабміну – свої... Де точка дотикання?
- Структура подвійного підпорядкування, звичайно, трохи впливає на процес управління. Проте, я відповідаю за комплексну регіональну політику і питаю за її реалізацію. А вже якась конкретна, секторальна – економічна, медична реформа – це Кабмін. Тому нам, насправді, нема про що з ними сперечатися. У Кабміну немає якихось своїх завдань, а у нас – своїх: ми всі виконуємо державні завдання.
На жаль, сьогодні є інша проблема. На жаль, багато чиновників у Києві так чи інакше, будемо відверті, дуже далекі від регіональної життя. Так що враховувати регіональну специфіку та доносити її до всіх інших – це моє завдання.
- А як ви оцінюєте роботу уряду, чи можлива його відставка найближчим часом?
- Президент нещодавно сказав, що є питання до деяких людей в уряді й можливі зміни в його складі. Ним було також сказано, що йому не подобається, коли весь уряд «однаковий» і складається з одних «соросят». Володимир Зеленський бачить це так: відсутність альтернативної думки породжує різні ризики і може призвести до серйозних помилок.
- Можете назвати свої найбільші невдачі й успіхи в кадровій регіональній політиці?
- Про невдачі ви, напевно, знаєте, їх 5. Це ті голови ОДА, які вже звільнені. Але я не називав би це провалом або невдачею, це – робочий процес, процес формування команди, де хтось не доходить до фінішу. Такі процеси є не тільки в політиці, адже у вас теж іноді когось звільняють.
А успішні призначення – це, напевно, всі ті, хто зараз працює. Один із наочних прикладів – підвищення голови Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля, якого Верховна Рада призначила віце-прем'єром з регіональної політики.
- А які завдання стоять перед ним?
- Він був ефективним головою облдержадміністрації, розуміє проблеми регіонів і, я сподіваюся, привнесе це розуміння в Кабмін і буде координувати його діяльність в реалізації регіональної політики президента Володимира Зеленського. А Офіс президента йому допоможе.
В ряду першочергових завдань – корінна реформа в містобудівній сфері та ліквідація Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). Ми всі хочемо бачити наші міста і села комфортними. Що ж стосується ДАБІ, то це, по суті, корупційна структура, яка піддається реформуванню тільки за допомогою ліквідації. Іншого шляху немає, якщо всі ми втілюємо в життя політику Зеленського по боротьбі з корупцією. Якою буде повна реформа містобудування, поки що не скажу, але скоро ви все дізнаєтеся. У будь-якому випадку, ДАБІ в нинішньому вигляді там місця немає.
- Судячи з новин зі з'їзду партії «Слуга народу», що пройшов минулої суботи, ваша політична сила почала активну підготовку до місцевих виборів. Яка ваша роль у цьому процесі?
- Як перший заступник керівника Офісу президента, впливати на виборчий процес я не маю права. Але як член партії й команди, як громадянин, у вільний від роботи час – завжди готовий допомогти порадою, дати рекомендації. Все-таки я добре знаю регіони і брав найактивнішу участь у президентській кампанії.
- І останнє питання, не можу його не поставити. В Полтавській області склалася напружена ситуація довкола евакуйованих з Китаю українців. Що думаєте з цього приводу?
- По-перше, це наші співвітчизники, громадяни України, які опинилися в біді й повернулися до себе додому. По-друге, там багато молодих людей і є 8-річна дитина. І по-третє, вжито всіх заходів безпеки, щоб захистити людей по обидва боки карантинного «кордону». Давайте вчитися боротися за життя і благополуччя кожного українця.
Андрій Богданов