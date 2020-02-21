Про роботу з президентом України Володимиром Зеленським, відставку Андрія Богдана і взаємини з новим главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, а також про особисті перемоги й поразки в регіональній політиці – в ексклюзивному інтерв'ю «Укрінформу» розповів Сергій Трофімов, перший заступник керівника Офісу президента.

- Сергію Володимировичу, вас називають одним із найближчих до президента в його оточенні. Чи змінилися ваші стосунки після приходу до влади?

- Ні. І в цьому заслуга, перш за все, Володимира Зеленського. Влада дуже сильно змінює людей, він це розуміє, але наші пріоритети, програма, з якою ми йшли на вибори, як і раніше – на порядку денному.

- Іноді ЗМІ приписують вам величезний вплив на найрізноманітніші сфери. Скажіть, за яке коло питань ви відповідаєте в Офісі президента?

- Я в команді президента відповідаю за регіональну політику і все, що з нею може бути пов'язано. Це було і на виборах, так є й зараз. У першу чергу, це підбір кадрів в обласні й районні державні адміністрації. Моя сфера відповідальності – реалізація політичного курсу президента в регіонах. Для глави держави першочергове завдання – підвищення якості життя всіх українців, щоб в Україні жив і розвивався не тільки Київ, а й усі міста і райони.

- У команді президента відбулася, мабуть, перша гучна відставка: з поста керівника ОП був звільнений Андрій Богдан. Що вам відомо про причини?

- Я говорив із президентом уже після відставки Андрія. Було багато чуток і інформаційного галасу. Мені відомо, що після розмови з президентом Богдан сам вирішив піти і написав заяву. Я давно знаю президента: він ніколи нікого за борт не виштовхував, він цінує команду, намагається зберегти її, іноді приймаючи ризики й удари на себе. В даному ж випадку, рішення піти виходило від самого Андрія Богдана.

- Зараз в Офісі президента новий керівник – Андрій Єрмак. Які у вас із ним складаються відносини? На своєму брифінгу він позначив одним зі своїх пріоритетів якраз ваш напрямок – регіональну політику...

- У мене робочі та конструктивні взаємини з новим керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Мені імпонує його позиція і прагнення прибрати всі інтриги, працювати відкрито, прямо і чесно. Я продовжую працювати в тому напрямку, який мені довірив президент. Так що я регіональною політикою як займався, так і займаюся. Я працюю з цим напрямком уже досить тривалий час і розумію, які там існують складнощі та нюанси. Просто, у глави ОП інший фокус, він набагато ширше.

При цьому я звик працювати з сильними людьми і бачу тільки позитив у тому, що в команді президента збираються потужні гравці, які відповідають кожен за свій напрямок. І президент тільки вітає розділення секторів відповідальності, це нормальна практика.

- Сьогодні регіональній політиці ОП, підходу до призначень глав обласних і районних адміністрацій дають різні оцінки...

- Так, але наша мета була не просто когось замінити, звільнити одного і призначити свого. Ми ставили за мету змінити систему, щоб регіональна політика була реалізована зовсім в іншій якості. І сьогодні ми це робимо.

Зрозуміло, що створення будь-якого успішного підприємства або формування успішної команди не обходиться без якихось помилок, не всі можуть відразу перебудуватися, реально змінитися. Але можу однозначно заявити, що у голів ОДА сьогодні є зрозумілий KPI, є зрозумілі й публічні завдання. Президент чекає реальних змін життя громадян: це хороші й доступні лікарні, якісні дороги, залучення інвестицій в економіку, створення робочих місць, зростання зарплат, поліпшення інфраструктури.

- Як ви самі оцінюєте свою роботу?

- Я не можу сказати, що цілком задоволений. Але обраний вектор – абсолютно правильний, позитивні результати вже є. Звичайно, поки ще не все ідеально. Я нормально сприймаю здорову критику, вона допомагає покращувати роботу.