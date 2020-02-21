Евакуйовані з Китаю можуть спілкуватись між собою, але не залишати "Нові Санжари" - МОЗ

Режим обсервації дозволяє евакуйованим з Китаю українцям та іноземцям спілкуватись між собою, але не покидати будівлю медцентру у Нових Санжарах.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль на брифінгу в Будинку уряду 21 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Карантин - це комплекс заходів, які застосовуються у джерелі особливо загрозливої інфекції. Ми наразі маємо справу зі здоровими людьми (евакуйованими з Китаю - ред), мова йде про обсервацію. Обсервація є складовою виходу з карантину. Люди були в карантинній зоні в місті Ухань, зараз перебувають в обсервації. Це не СІЗО. Ми не маємо права їх ізолювати, вони можуть вільно спілкуватися один з одним, обмеження стосується лише приміщення", - сказав Коваль.

Він наголосив, що евакуйовані не покидають будівлю медцентру у Нових Санжарах.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю евакуйованих розмістили на карантин у медичному центрі Нацгвардії в Нові Санжари на Полтавщині.

В МОЗ поінформували, що евакуйовані розміщені в номерах по двоє, забезпечені гарячим харчуванням, згодом їм буде надаватися ще й психологічна допомога.

Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.