Бородянський сподівається, що Рада підтримає законопроєкт про захист культурних цінностей

Бородянський сподівається, що Рада підтримає законопроєкт про захист культурних цінностей

Укрінформ
Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський сподівається, що Верховна Рада проголосує за законопроєкт №0036 про приєднання України до Другого протоколу Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

Про це він написав у Тelegram.

“Цей законопроєкт надважливий для захисту нашої спадщини на тимчасово окупованих територіях. Дякую колегам за тісну співпрацю та сподіваюсь на підтримку законопроєкту №0036 Верховною Радою України найближчим часом”, - зазначив Бородянський.

Він нагадав, що 19 лютого 2020 року комітет ВР України з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкт про приєднання України до Другого протоколу Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

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Президент України Володимир Зеленський 4 лютого 2020 року вніс у Раді цей проєкт закону.

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