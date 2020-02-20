Бородянський сподівається, що Рада підтримає законопроєкт про захист культурних цінностей

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський сподівається, що Верховна Рада проголосує за законопроєкт №0036 про приєднання України до Другого протоколу Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

Про це він написав у Тelegram.

“Цей законопроєкт надважливий для захисту нашої спадщини на тимчасово окупованих територіях. Дякую колегам за тісну співпрацю та сподіваюсь на підтримку законопроєкту №0036 Верховною Радою України найближчим часом”, - зазначив Бородянський.

Він нагадав, що 19 лютого 2020 року комітет ВР України з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкт про приєднання України до Другого протоколу Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

Президент України Володимир Зеленський 4 лютого 2020 року вніс у Раді цей проєкт закону.