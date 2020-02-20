США урочисто повернули Україні картину, викрадену нацистами під час Другої світової

ФБР США передало Україні картину художника П’єра Луї Гудро «Закохана пара», яка під час Другої світової війни була викрадена нацистами з Київського національного музею Ханенків та згодом опинилася за океаном.

Церемонія передачі полотна відбулася в постійному представництві України при ООН у Нью-Йорку, передає власний кореспондент Укрінформу

Українську сторону представляв міністр закордонних справ Вадим Пристайко, американську – старший спеціальний агент управління ФБР у Нью-Йорку Вільям Гейл.

«Картину було виявлено у 2013 році. Вона зберігалася в одному з аукціонних домів Нью-Йорка», - сказав Гейл у коментарі Укрінформу.

За словами представника ФБР, попередніх власників удалося переконати повернути картину без фінансової компенсації - адже її було викрадено й вивезено з України незаконним шляхом.

Вадим Пристайко висловив вдячність американській стороні за співпрацю у поверненні картини. Міністр пояснив, що якийсь час вона зберігатиметься в українській дипмісії, а після оформлення митних документів повернеться до музею Ханенків.

«Київ продовжить роботу задля повернення інших об’єктів культурної спадщини, які були незаконно вивезені з України, зокрема після початку окупації Кримського півострова», - наголосив глава МЗС.

Картину П’єра Луї Гудро «Закохана пара» 1924 року було передано в Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві, згідно із заповітом колекціонера Василя Щавінського. У 1943 році нацисти вивезли її до Німеччини.

Полотно вважалося загубленим, але у 2013 році воно ввійшло до списку предметів мистецтва, виставлених на сайті одного з аукціонних будинків у Нью-Йорку. Як з'ясувалося, доти картина належала до приватних колекцій у Лондоні та в Массачусетсі (США).

Фото: Володимир Ільченко, Укрінформ