США урочисто повернули Україні картину, викрадену нацистами під час Другої світової

США урочисто повернули Україні картину, викрадену нацистами під час Другої світової

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Укрінформ
ФБР США передало Україні картину художника П’єра Луї Гудро «Закохана пара», яка під час Другої світової війни була викрадена нацистами з Київського національного музею Ханенків та згодом опинилася за океаном.

Церемонія передачі полотна відбулася в постійному представництві України при ООН у Нью-Йорку, передає власний кореспондент Укрінформу

Українську сторону представляв міністр закордонних справ Вадим Пристайко, американську – старший спеціальний агент управління ФБР у Нью-Йорку Вільям Гейл.

«Картину було виявлено у 2013 році. Вона зберігалася в одному з аукціонних домів Нью-Йорка», - сказав Гейл у коментарі Укрінформу.

За словами представника ФБР, попередніх власників удалося переконати повернути картину без фінансової компенсації - адже її було викрадено й вивезено з України незаконним шляхом.

Вадим Пристайко висловив вдячність американській стороні за співпрацю у поверненні картини. Міністр пояснив, що якийсь час вона зберігатиметься в українській дипмісії, а після оформлення митних документів повернеться до музею Ханенків.

«Київ продовжить роботу задля повернення інших об’єктів культурної спадщини, які були незаконно вивезені з України, зокрема після початку окупації Кримського півострова», - наголосив глава МЗС.

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Картину П’єра Луї Гудро «Закохана пара» 1924 року було передано в Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві, згідно із заповітом колекціонера Василя Щавінського. У 1943 році нацисти вивезли її до Німеччини.

Полотно вважалося загубленим, але у 2013 році воно ввійшло до списку предметів мистецтва, виставлених на сайті одного з аукціонних будинків у Нью-Йорку. Як з'ясувалося, доти картина належала до приватних колекцій у Лондоні та в Массачусетсі (США).

Фото: Володимир Ільченко, Укрінформ

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