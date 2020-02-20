США урочисто повернули Україні картину, викрадену нацистами під час Другої світової
Церемонія передачі полотна відбулася в постійному представництві України при ООН у Нью-Йорку, передає власний кореспондент Укрінформу
Українську сторону представляв міністр закордонних справ Вадим Пристайко, американську – старший спеціальний агент управління ФБР у Нью-Йорку Вільям Гейл.
«Картину було виявлено у 2013 році. Вона зберігалася в одному з аукціонних домів Нью-Йорка», - сказав Гейл у коментарі Укрінформу.
За словами представника ФБР, попередніх власників удалося переконати повернути картину без фінансової компенсації - адже її було викрадено й вивезено з України незаконним шляхом.
Вадим Пристайко висловив вдячність американській стороні за співпрацю у поверненні картини. Міністр пояснив, що якийсь час вона зберігатиметься в українській дипмісії, а після оформлення митних документів повернеться до музею Ханенків.
«Київ продовжить роботу задля повернення інших об’єктів культурної спадщини, які були незаконно вивезені з України, зокрема після початку окупації Кримського півострова», - наголосив глава МЗС.
Картину П’єра Луї Гудро «Закохана пара» 1924 року було передано в Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві, згідно із заповітом колекціонера Василя Щавінського. У 1943 році нацисти вивезли її до Німеччини.
Полотно вважалося загубленим, але у 2013 році воно ввійшло до списку предметів мистецтва, виставлених на сайті одного з аукціонних будинків у Нью-Йорку. Як з'ясувалося, доти картина належала до приватних колекцій у Лондоні та в Массачусетсі (США).
Фото: Володимир Ільченко, Укрінформ