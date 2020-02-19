Державне оборонне замовлення цьогоріч більше, ніж минулого року — РНБО

Державне оборонне замовлення підвищено у порівнянні з минулим роком на 16 відсотків, і цьогоріч на це планується витратити понад один мільярд доларів.

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олександр Данілов за підсумками засідання РНБО, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Секретар РНБО уточнив, що присутні на засіданні заслухали також доповідь генерал-полковника начальника Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака по подіях, які відбулися 18 лютого на території Донбасу, тощо.

“Було питання, пов'язане з коронавірусом, по готовності наших всім систем до прийняття нашого літака, наступним питанням було затвердження стратегії нацбезпеки України. Четверте питання — це затвердження рішення про основні показники державного оборонного замовлення на 2020, 2021 і 2022 роки. Єдине, що можу сказати, що державне оборонне замовлення підвищено у порівнянні з минулим роком на 16 відсотків і сума, яку ми розраховуємо у цьому році на цьому витратити, — понад один мільярд доларів”, - сказав Данілов.

Відповідаючи на запитання, секретар РНБО заперечив, що твердження щодо того, що нове оборонне замовлення "ставить хрест" на українських ракетних програмах, не відповідає дійсності.

“Ми чітко розуміємо, що наш ракетний щит має бути міцним, і все те, що стосується ракетних програм, - вони будуть фінансуватися відповідно до всіх наших нормативно-правових актів, які були прийняті раніше”, - сказав Данілов.

Читайте також: Радбез схвалив державне оборонне замовлення на три роки

Як повідомляв Укрінформ, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, хутора Вільного. Внаслідок бою один український військовий загинув, п'ятеро поранені. Позиції українських захисників не втрачені, наголосили в ООС.