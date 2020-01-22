Відпустка-2020: в тренді Середземномор’я і Китай

Експерти радять купувати тури, поки курс валют стабільний і діють акції

Єдине, що багатьох зігріває цими днями – думки про літній відпочинок. Укрінформ дізнався, як спланувати його попри непередбачувані валютні коливання, чи подорожчає відпочинок на курортах України і тури в які країни найактивніше продаються в цьому сезоні

Куди поїдуть українці

Щороку вмикається своєрідна туристична мода – туроператори роблять ставки на певні напрямки, виводять на ринок новинки. Минулого року на ньому, наприклад, додалося італійських регіонів, мальтійські курорти. Та найпопулярнішою країною для відпочинку, як і в попередні роки, у 2019-му залишався Єгипет (48,26% відпочиваючих обрали його), а за ним і Туреччина (26,07%). Про це свідчить аналітика популярного ресурсу для пошуку та купівлі турів онлайн Misto.travel.

Але спектр пропозицій для масового туриста значно розширився. У переліку країн, тури в які придбали минулого року українці за даними Misto.travel, 27 пунктів. Серед них – Катар, Андорра, Танзанія. Справжнім відкриттям року став Китай (Хайнань) – чартерні програми за доступними цінами вивели цей напрямок у ТОП продажів.

Цього року географічних сюрпризів на ринку поки не передбачається, вважає голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха, нові напрямки розкручувати не будуть. Хоча туроператори роблять спроби наповнити свої продуктові портфелі і пропонувати клієнтам все більше варіантів. Особлива увага наразі до Португалії, Чорногорії, Кіпру. За словами Дмитра Сєроухова, CEO компанії Join UP!, цього літа робитимуть “трендовим практично все середземноморське різноманіття Європи – від Італії, Іспанії та Франції до Албанії, Чорногорії, Хорватії та Греції з широкою картою місць призначення.

Дмитро Сєроухов

“Найпривабливішими для туркомпаній лишаються Туреччина та Єгипет завдяки стабільному потоку туристів. Але водночас це й найпроблемніші напрямки з досить серйозними ризиками втрати грошей: надто висока конкуренція”, – пояснює Голубаха. Всі туроператори замовляють багато чартерних програм. І часто навіть втрачають кошти, намагаючись низькими цінами залучити до себе клієнтів і завантажити ці рейси. І поки що виходить. “Для порівняння: у 2013 році ми літали в Єгипет 1-2 рейси на тиждень, зараз – близько 100 рейсів на тиждень, влітку очікуємо близько 50 рейсів щотижня”, – розповідає Дмитро Сєроухов.

Лідери серед бронювань січня-2020 за даними Rozetka Travel (онлайн-сервіс з підбору турів) – єгипетські курорти на найближчі місяці. Це найбільш бюджетний варіант в холодну пору – тури вартістю 12-15, максимум 30+ тисяч гривень. Тур “на завтра” в січні можна придбати всього за 6300-8100 грн. на двох (від $248)! Для порівняння – виїзд у квітні-червні коштуватиме вже в 680-800. Далі – ОАЕ, третя за популярністю Туреччина (на літо). “Причому бронюють тури як на травень, так і на вересень-жовтень, – говорить керівник відділу маркетингу Rozetka Travel Олена Гейченко. – Далі в рейтингу йде Греція, Кіпр”. Не так часто продаються екзотичні напрямки, наприклад, Мальдіви.”Але є клієнти, які вже готові дорогі тури обирати та оплачувати в онлайні”, – ділиться враженнями пані Олена.

Команда Rozetka Travel

Дорогі – це 2920 доларів на двох (982 000 грн) у лютому-березні і 3000-3200 (близько 74 000 грн) влітку. А ось тур до Болгарії на початок сезону сьогодні можна придбати всього за 11144 грн або 396 євро (2 туристи, 7 ночей, авіа). Аналогічні тури до Туреччини поки що пропонують в системах бронювання від 12190 грн. (436 євро), в Чорногорію – від 15 694 (557 євро). Тур на двох на тиждень до Іспанії або Греції на кінець червня коштує 790-800 євро (близько 22 600 грн). Албанію, яка ще два роки тому вважалася дуже дешевою, тепер продають за ціною Італії (690 євро, 19 400 грн).

Здорожчання не чекаємо, але краще не ризикувати

Загроз радикального підвищення цін на якісь напрямки Ігор Голубаха поки не вбачає: доволі висока конкуренція між туроператорами не дозволяє робити різкі рухи. Щоправда, немає гарантії, що зміняться правила гри приймаючих сторін. Так, минулого року в найнесподіваніший момент Туреччина вирішила перейти на розрахунки в євро замість долара і цим сплутала плани іноземних партнерів. “Туреччина взагалі останніми роками надто швидко дорожчає – +30-35% у цінах в 2019 році, ще +20-25% очікується цього року, – говорить Дмитро Сєроухов. – Тож у цьому сезоні дешевше відпочити на Криті”. Так, 5-зірковий готель «все включено» для двох на тиждень в Туреччині коштуватиме 3 000-3 500 євро, тоді як в Греції на Криті – 2 000 євро. Європа, за словами Сєроухова, залишається на рівні минулорічних показників.

Ще один ризик криється в незрозумілій, непередбачуваній ситуації з курсами валют в Україні. “Серйозні коливання можуть вплинути на вартість турів, тому все більше популярним стає раннє бронювання, – повідомляє пан Голубаха. – Воно дозволяє економити за рахунок знижок і також на випадок раптового злету валют”. Та й у нормальному режимі туроператори закладають в розрахунки трішки вищу вартість долара і євро, ніж ми бачимо в обмінних пунктах. Так, коли банки продають долар по 24,4 грн., заплатити за літній тур просять за курсом 25,26. До того ж ціна туру, придбаного в розстрочку за акцією раннього бронювання, найчастіше фіксується в валюті з приміткою: якщо валюта підніметься в ціні, частину суми, що лишилася, клієнт сплатить за поточним курсом (а якщо подешевшає, вартість незмінна). Власний курс туроператорів завжди трішки вищий, бо компанії закуповують валюту не день в день і мусять діяти з розрахунком, що через кілька днів курс зміниться, пояснює Ігор Голубаха. І підстраховує фінансові ризики туроператора, виходить, клієнт.

Ігор Голубаха

Але є й приємні новини – все частіше туристичні компанії звертатимуться до послуг лоукост-перевізників. І, за словами Ігоря Голубахи, можливість купувати дешеві квитки має мінімізувати їх фінансові ризики. В результаті вартість турів хоча б трішки, але зменшиться. “Європейські екскурсійні програми частково будуть реалізовуватися на крилах лоукостерів, – прогнозує Голубаха. – Перш за все це стосуватиметься найпопулярніших туристичних напрямків”. А це наразі – міста Італії від Мілана до Неаполя, Польща з Німеччиною, Португалія і Ірландія.

Купуй літо в січні

Керуючись бажанням чи то вкласти гроші, чи то забезпечити собі відпустку якнайраніше, цього року думати про літо-2020 почали ще минулої осені.

“Ми побачили активність запитів і бронювань по ранньому бронюванню ще в листопаді, – розповідає Олена Гейченко. – Відчувається, що клієнти вже помітили переваги цієї акції”. Особливо на напрямках та готелях, які бронюють заздалегідь, тому що влітку місць може не бути (найважче знайти проживання в готелях для великих сімей). Найбільше заброньованих турів за акцією “Раннє бронювання”, за словами Гейченко – до Туреччини та Греції. “З наближенням літа ціни на готелі будуть збільшуватись, тому саме час вже задуматись про свій літній відпочинок. Адже зараз діє передоплата в розмірі лише 30%”, – радить Олена Гейченко.

Раннє бронювання, стверджують туроператори, може зекономити 10-30% вартості “пакету”. “В сезон знижка є тільки за самим фактом наявності «гарячої» пропозиції – ніхто не дасть знижку до 60% на розміщення, як це може бути при ранньому бронюванні”, – говорить Сєроухов.

Середня вартість заброньованого туру в січні 2019 року була рівною 744 доларам, у червні – 997, повідомляє Misto.travel, а отже, “по-гарячому” дешевше, ніж “по-ранньому”, вже не виходило. В січні попит найнижчий, та вже в лютому активно бронюють тури на літо і середня вартість туру помітно підвищується, пояснюють аналітики сайту. Влітку, на старті високого сезону, середня вартість знов збільшилася. А в серпні тури найдорожчі: літо кінчається, гарячих пропозицій небагато, більшість рейсів та готелів заповнені.

“Останніми роками раннє бронювання просідало. Через непевність у сенсі «а що буде завтра» людям було важко віддавати гроші наперед, – пояснює Дмитро Сєроухов. – Великою популярністю користувалися гарячі тури. Та приблизно три роки тому цей тренд почав змінюватися”. У сезоні 2020 Join UP!, за словами Сєроухова, вже має приріст +50% за обсягами продажів за раннім бронюванням.

Українські курорти не подорожчають без “допомоги” іноземців

Володимир Царук

Не всі збираються цього року за кордон, хоча збільшення потоку саме “закордонних” туристів наразі спостерігається завдяки дорогій гривні. І на українців, які не планують відпочинок поза країною, ситуація з курсом вплинула не суттєво, говорить Володимир Царук, директор Центру розвитку туризму України (хоча споживчі ціни ростуть). “Інфляція – на рівні 5-7%, немає галопуючого підвищення цін. Не здорожчали енергоносії, що теж впливає зазвичай на цінову політику”, – пояснює він. Та й конкуренція на внутрішньому ринку не дає розгулятися цінам на проживання та екскурсійні програми. Зарплати протягом року зростали. “І це трохи перекриває витрати на транспорт, адже квитки на потяги дорожчають, – звертає увагу Царук. – А якщо їхати власним авто, це вже буде дешевше, ніж рік тому за рахунок пального, що впало в ціні на 2-3 грн”.

Але в містах України відчувається відтік туристів. “Якщо раніше багато хто по кілька разів відвідував Львів, Одесу чи Кам’янець-Подільський, то тепер обирають між Віднем і Варшавою, – пояснює пан Володимир. – Бо стабільна національна валюта, а ціни лоукостерів привабливі”. Ряди українських туристів порідшали, а іноземці ще не зрозуміли, навіщо до нас їхати. Ось і дефіцит. До слова, на початку січня Forbes опублікував статтю з переліком “недооцінених міст” світу, які рекомендував би відвідати, і Київ серед них (а ще Софія, Оттава, Сеул, Любляна...).

Якби іноземці раптом хлинули на узбережжя Одещини і Херсонщини, літній відпочинок вдарив би нас по кишенях, говорить Володимир Царук. “Для них він би коштував копійки. Але інфраструктури та сервісу поки нема, щоб щось їм запропонувати”, – пояснює експерт. Тому незважаючи на те, що традиційно пляжний відпочинок рік від року хоча б на кілька процентів дорожчає (а часто – на 10-15%), тим, хто збирався засмагати на Чорному морі цьогоріч хвилюватися нічого. Відчутне подорожчання станеться хіба що у пік сезону і в преміум-сегменті (готелів такого рівня не вистачає). “Пансіонати і приватний сектор підвищуватиме ціни помірковано, щоб люди таки до них їхали”, – прогнозує Царук.

А люди все частіше звертають увагу на програми з родзинкою. Щоб не просто подивитися визначні місця, а щось нове пізнати. “Традиційні тури відходять на другий план, хоча досить популярні. Туристи бажають різноманітнішого відпочинку”, – говорить Володимир Царук. Гастрономічні тури сирними та винними стежками, поїздки до всіляких “місць сили”, сплави на байдарках до маловідомих природних чудес, відвідання етно-фестивалів – як ніколи в моді.

Тетяна Негода, Київ