Зеленський переконаний, що в Україні немає антисемітизму

В Україні немає антисемітизму, а в питанні назв вулиць треба шукати "спільних героїв".

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю ізраїльській газеті The Times of Israel.

"Ми маємо дуже цікаву статистичну інформацію, яка буде дуже цікава для Ізраїлю. Існує опубліковане опитування дослідницького центру Pew Research Center за 2018 рік, яке оцінювало рівень антисемітизму в Європі. І найнижчий рівень антисемітизму був в Україні", - заявив Зеленський у відповідь на закид, що плани будівництва проєктів з вшанування пам'яті жертв Голокосту можуть "викликати обурення з боку націоналістів".

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Президент, а також сам журналіст звернули увагу на те, що дійсно в Києві охорона синагог є не такою суворою, як в інших місцях, адже євреям тут нічого не загрожує.

Зеленський до того ж зауважив, що в його жилах тече єврейська кров, але ж українці обрали його Главою держави.

"У мене єврейська кров. І я президент. І нікого це не хвилює, чи не так? Нікому немає діла. Ніхто не питає мене про це ... Звичайно, у нас є відсоток радикальних людей, але він дуже маленький. І саме тому я не боюся опору планам з будівництва меморіалу в Бабиному Яру", - сказав президент.

Прокоментував глава держави також запитання щодо "суперечливого" називання вулиць іменами українськими націоналістичними героїв.

"Це питання про те, як люди з різною історією, з різним ставленням можуть жити разом на практиці. Це дуже складна і чутлива проблема. Є герої, яких шанують на заході та в центрі України, є й інші українці, які мають своїх героїв і думають інакше", - пояснив Зеленський.

Він стверджує, що розуміє різні почуття, тому закликає "побудувати спільну історію": знаходити тих людей, чиї імена не викликають суперечок у теперішньому та майбутньому українців і називати пам'ятники та вулиці іменами людей, які не провокують конфлікт, виключивши політику з цього питання.

Він також додав, що Україна має сучасних героїв — вчених, дослідників космосу, великих спортсменів та письменників — людей, яких поважають у всіх куточках нашої країни.