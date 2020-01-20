Зеленський візьме участь у заходах з нагоди річниці визволення Освенцима в Ізраїлі

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у заходах, присвячених 75-й річниці визволення нацистського концтабору Освенцим в Ізраїлі 22-23 січня.

Це він підтвердив уряду Ізраїлю та кореспонденту газети The Times of Israel.

"Я буду на церемонії", - сказав Зеленський.

При цьому він уточнив, що відвідає заходи, попри те, що йому не запропонували виступити з промовою, що він з радістю зробив би.

Глава держави переконаний, що це "було б справедливо, щоб президент України виступив", адже багато людей, які загинули в трагедії Голокосту, були українськими євреями. Статистична інформація показує, що кожен четвертий з євреїв, загиблих у Голокості, був українцем.

"Ось чому для українців дуже важливо вшановувати жертв Голокосту", - сказав президент.

Крім того, Зеленський нагадав про плани розпочати будівництво у 2020 році в Бабиному Яру меморіалу для убитих там нацистами євреїв. Він розповів, що проєкт містить історичний музей, в якому буде розказана вся історія про 150 тисяч євреїв, страчених в Бабиному Яру.

Нагадаємо: офіційно підтвердження візиту Зеленського до Ізраїлю дали в останній момент, у неділю, що породило чутки, що президент розглядає можливість відмовитися на знак протесту, що його не запросили виступити на події. До слова, його польський колега бойкотував заходи саме з цієї причини.