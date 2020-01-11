Не варто сподіватися, що РФ визнає збиття МН17 за прикладом Ірану – політолог

Визнання Іраном після першочергового заперечення ненавмисного збиття лайнера МАУ не матиме впливу на позицію Росію щодо збиття малайзійського "Боїнга" в небі над Донбасом — Кремль продовжуватиме тактику повного заперечення.

Таку думку в коментарі власному кореспонденту Укрінформу висловив політолог, лектор Віденського університету Антон Шеховцов.

"На відміну від Ірану, який визнав факт ненавмисного збиття літака, Росія буде й надалі заперечувати будь-яку причетність до збиття малайзійського "Боїнга". Вона виграє від того, що заперечує будь-яку свою причетність. Це – виграшна позиція. Адже ми бачимо, як західні лідери намагаються налагодити відносини з Росією, бо вони в такому певному страху – а що ще Росія викине, а потім буде просто так глупо заперечувати? Попри всі докази, які будуть вказувати на причетність Росії до тієї чи іншої активності, вона буде просто все заперечувати. Як це було з Кримом, потім з малайзійським "Боїнгом" та вторгненням на територію України", - прокоментував експерт питання, чи могла б Росія, за прикладом Ірану після визнання ним факту ненавмисного збиття лайнера МАУ, взяти відповідальність за збитий МН17.

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За його словами, Росія веде інформаційно-психологічну війну, "де має місце заперечення заради заперечення": "Кремль чудово розуміє, що відбулося з МН17, і він знає, що ми всі знаємо про це. Тобто, це така інформаційно-психологічна війна, де має місце заперечення заради заперечення. Треба показати, що режим наглухо йде у відмову, нічого не визнає. Така позиція триватиме довго, принаймні, поки існує цей режим".

Натомість, вважає політолог, Іран не займається веденням подібних масштабних інформаційно-психологічних війн, оскільки немає таких ресурсів, як Росія, і довго приховувати факти не вдалося б.

"Попри те, що є така собі політична війна між Іраном та західним світом, вона не містить цей психологічний елемент, який є в арсеналі політичної війни РФ із Заходом. Він відсутній не тому, що Іран такий чесний, а тому, що в Ірану немає таких ресурсів", - переконаний Шеховцов.

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За його словами, саме враховуючи свої невеликі ресурси з інформаційно-психологічної війни із Заходом, Іран був змушений визнати факт збиття українського літака: "Іран не зміг би тривалий час заперечувати свою причетність до збиття літака. Думаю, що це відбулося передусім через той тиск, який виходив з західних розвідок, які інформували про те, що відбулося. Почалися появлятися попередні результати розслідування, які показували враження обшивки літака. Все ставало вже занадто явно. І, думаю, вони зрозуміли, що заперечувати довго було б дуже складно".

Політолог також звернув увагу на те, що Росія підтримувала першочергову версію Ірану щодо авіакатастрофи рейсу PS752, посилюючи наративи, які виходили з Тегерана. На його думку, надалі можливе просування пропагандистської версії про винуватість американців в інциденті, нібито Іран ненависно збив український лайнер через кібератаку США на ППО та військову інфраструктуру Ірану.

"Вже давно звучить наратив про те, що в цьому загалом винен Трамп, бо він вбив Сулеймані, чим запустив процес удару у відповідь Ірану, і що, зрештою, через помилку, привело до трагедії з українським "Боїнгом". Другий наратив, який, думаю, буде в найближчий час розвиватися: іранські ППО здійснили цю помилку через те, що на них, чи взагалі на всю військову інфраструктуру Ірану, була здійснена кібератака з боку американців", - заявив Антон Шеховцов.

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Як відомо, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака та заперечувала будь-які твердження про можливість збиття лайнера ракетою. Втім, багато свідчень про збиття літака PS752 ракетою вже потрапили в Інтернет. Західні ЗМІ повідомили, що в український літак, найімовірніше, влучила ракета з виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1". 10 січня з’явилися заяви від лідерів США, Канади та Великої Британії про ймовірне збиття українського Boeing.

Уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.

Росія з самого початку трагедії підтримала версію Тегерана про технічні причини авіакатастрофи літака МАУ, а її пропагандистські ресурси виправдовували Тегеран, паралельно намагаючись дискредитувати США. Експерти зазначали, що РФ вигідна ескалація ситуації на Близькому Сході, адже це впливає на зростання цін на нафту, а також відволікає увагу світової спільноти від агресії РФ проти України та інших порушень міжнародного права.

Cама ж Росія також причетна до збиття пасажирського лайнера - Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур та був збитий над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. У березні 2020 року у Нідерландах має розпочатися судовий процес у цій справі.

Попри численні докази, РФ вже шостий рік поспіль відмовляється визнавати свою провину в катастрофі МН17 та поширює різні фейкові версії, перекладаючи вину на Україну.