Понад половина громадян вважає, що Україна має приєднатися до ЄС

Більшість громадян України (53%) переконані, що наша країна повинна в перспективі приєднатися до Європейського Союзу.

Про це йдеться в загальнонаціональному дослідженні, проведеному фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року.

"Більшість громадян – 53% – певні, що Україна повинна в перспективі приєднатися до Європейського Союзу, Євразійський економічний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном обирають 13%, а 24% опитаних вважають, що Україні не варто приєднуватися ані до Європейського Союзу, ані до Євразійського", - зазначається у дослідженні.

Повідомляється також, що зовнішньополітична орієнтація на Росію істотно впала спочатку після анексії Криму, а особливо – після військової агресії Росії на Донбасі. "Щоправда, більшість із тих, хто покладав сподівання на приєднання до союзів з Росією, перейшли до лав тих, хто вважає, що Україні не треба приєднуватися ані до Європейського, ані до Євразійського союзів", - зауважують автори дослідження.

При цьому, згідно з дослідженням, найбільше орієнтація на Європейський Союз підтримується у західному регіоні (71%), явно переважає підтримка й у центральному регіоні (60%), а от у південному та східному регіонах думки мешканців діляться. У південному регіоні 32% підтримують орієнтацію на Європейський Союз і стільки ж – 31% – вважають, що Україні не варто приєднуватися ані до Європейського, ані до Євразійського союзів, а 24% віддають перевагу Євразійському союзу з Росією. Схожа ситуація й на сході: 34% за Європейський Союз, 30% – за неприєднання до жодного з союзів, а 27% – підтримують орієнтацію на Євразійський союз.

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"З-поміж політичних сил істотно вирізняється партія "Опозиційна платформа – За життя", серед виборців якої явна більшість – 60% – вважає, що Україні слід приєднатися до Євразійського союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном, і лише 8% підтримують орієнтацію на Європейський Союз. Натомість найбільше прихильників європейської інтеграції серед виборців партії "Європейська солідарність" – 90%. Виборці партії "Слуга народу" теж переважною більшістю підтримують рух України до Європейського Союзу – 54%, а 22% вважають кращим неприєднання до жодного з цих союзів", - наголошується у дослідженні.

Найбільше заважають Україні стати членом Європейського Союзу, на думку громадян, проблеми з корупцією (44%), недостатній економічний розвиток України (40%) та низький рівень життя населення (34%). Війну на Донбасі зазначили 20% опитаних.

Головне, що має зробити Європейський Союз для прискорення реформ в Україні – це "більше тиснути на українську владу в питанні реформ" – так вважають 22% населення (особливо у західному регіоні – 34%). Ще серед найбільш популярних "порад" – "більш відкрито протистояти Росії" (15%), "виявляти більший інтерес до захисту українського кордону і надати Україні зброю" (14%), "більше підтримувати українську талановиту молодь" (13%). "Зазначимо, що на сході значна частина опитаних – 31% – не змогла дати відповіді на це запитання", - ідеться у повідомленні.

Загальнонаціональне дослідження громадської думки населення України було проведене фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року. Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною. В результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.