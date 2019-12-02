Лише 9% українців хочуть їхати на роботу в Росію

Українці хочуть найбільше працювати у Німеччині, Польщі та Чехії, і лише 9% українців розглядають Російську Федерацію як країну для трудової міграції.

Про це розповіла заступниця директора InfoSapiens Інна Волосевич під час презентації результатів дослідження з питань міграції та торгівлі людьми "Україна, Молдова, Білорусь та Грузія, 2019" на замовлення Представництва Міжнародної органзації з міграції в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Отже, де хочуть працювати потенційні мігранти: білоруси найчастіше хочуть працювати у Польщі, Німеччині та Росії; грузини - в Польщі, у США та у Італії; молдавани - у Німеччині, Італії та Росії. Українці хочуть найбільше працювати у Німеччині, Польщі та Чехії. Впродовж останніх хвиль спостереження в усіх країнах привабливість Росії знижується. Я гадаю, що це позитивний фактор, тому що саме в Росії досить поширеним є неофіційне працевлаштування", - зазначила Волосевич.

За її словами, найпривабливішими країнами для трудової міграції українців є Німеччина, де хотіли б працювати 43% опитаних, Польща (35%), Чехія (23%), Італія (19%) та Канада (10%). У Росії та США хотіли б працювати по 9% опитаних.

"Тут є два фактори: по-перше, це економічний спад в Росії, а також війна з Росією... У свою чергу в Німеччині з найближчих до нас країн найвищи зарплати. І останнім часом німці вже виявляють інтерес до українських заробітчан", - додала Волосевич.

Вона зауважила, що рівень зацікавленості в роботі в Російській Федерації "постійно знижувався з початку війни на Сході України".

Дослідження з питань міграції та торгівлі людьми в Україні, Молдові, Білорусі та Грузії було проведене InfoSapiens на замовлення Представницвта Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія у червні-серпні 2019 року.

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Дослідження проведено на базі національно-репрезентативного опитування "Омнібус" методом особистих інтерв'ю вдома у респондентів. Обсяг вибірки в Україні становить 2000 респондентів, в Молдові - 1106 респондентів, в Білорусі - 1041 респондент, у Грузії - 1001 респондент.

Вибірка репрезентує населення старше 18 років (старше 16 років в Україні) за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном (без урахування неконтрольованих урядом територій і Молдові,Україні та Грузії).