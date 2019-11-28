Денісова обговорила з омбудсменом Чехії захист прав українських заробітчан

Громадяни України з-поміж трудових мігрантів можуть звертатись до омбудсмена Чеської Республіки щодо питань порушення їх прав.

Про це повідомила уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"Свій візит до Чеської республіки розпочала з важливої зустрічі з чеським омбудсменом Анною Шабатовою. Подякувала за підтримку Чехією нашої держави на шляху повернення суверенітету і територіальної цілісності, у питанні протидії російській агресії, а також за послідовну позицію щодо невизнання анексії Криму Росією", - зазначила Денісова.

Вона повідомила, що домовилися з Шабатовою, що громадяни України з-поміж трудових мігрантів можуть звертатись до омбудсмена Чеської Республіки щодо питань порушення їх прав.

"Детальну інформацію для трудових мігрантів з України, за якими координатами можна буде звертатись до чеської колеги буде розміщено на сайті Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, а також в генконсульствах Чехії в Києві та Львові", - додала вона.

Денісова також поінформувала колегу про систематичні порушення соціальних та економічних прав наших громадян на тимчасово окупованій частині українського Донбасу, про масштабну інформаційну пропаганду, яку проводить РФ та про політизацію та мілітаризацію серед дітей, які проживають на тих територіях.

"Висловила стурбованість, щодо продовження нарощування російської військової присутності в тимчасово окупованому Криму і системними порушеннями прав людини російською окупаційною владою, зокрема стосовно кримських татар. Зауважила, що для нашої держави і надалі надзвичайно важлива принципова позиція уряду Чехії щодо продовження санкційного тиску на РФ, яка порушила міжнародне право та окупувала частину території України", - зазначила вона.

Крім цього, омбудсмени обмінялися практичним досвідом реалізації національного превентивного механізму, що здійснюються офісами омбудсменів на території наших держав. Зокрема, поділилась успішним досвідом України щодо реалізації проєкт «Омбудсмен +» та інформування суспільства про результати моніторингових візитів до місць несвободи.

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Крім того, порушили питання захисту прав трудових мігрантів з України та реалізації Чеською Республікою проєктів "Режим Україна" та "Проєкт Україна".

"Повідомила про занепокоєння, викликане інформацією про порушення прав наших громадян з боку недобросовісних працедавців і посередників, факти порушення щодо українців трудового права, негідних умов проживання тощо", - додала Денісова.

Фото: Facebook Людмили Денісової