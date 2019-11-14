Українці найбільше довіряють армії та Президентові

Громадяни України найбільше довіряють армії, а серед державних інституцій - Президентові, уряду, Верховній Раді і Службі безпеки України.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" в період з 22 по 30 жовтня цього року.

Згідно з результатами опитування, армії довіряють 66% респондентів, Президентові - 64%. Відносно високий рівень довіри також до уряду (42%), Верховної Ради (41%) і СБУ (37%).

До всіх інших державних інституцій радше переважає недовіра. Зокрема, поліції довіряють 32%, не довіряють – 53% опитаних, Національному банку України довіряють 28%, не довіряють 45%, Державній митній службі - 21% та 55% відповідно, Державній податковій службі – 21% та 52%, Міністерству фінансів – 18% та 52%. Найменше опитані довіряють судам (довіряють – 15%, не довіряють – 66%) та прокуратурі (довіряють 14%, не довіряють – 70%).

Дослідження було проведене у період 22-30 жовтня 2019 року. Загалом було опитано 2000 респондентів віком від 18 років методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%.