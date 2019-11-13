Даним ЦВК про вибори довіряють майже 60% українців

В Україні 57% громадян вважають якісною і зрозумілою інформацію Центральної виборчої комісії про вибори.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) у жовтні 2019 року, повідомляється на сайті ЦВК.

“57% українців вважають, що ЦВК надає громадськості якісну та зрозумілу інформацію про вибори”, - ідеться у повідомленні.

Крім того, за даними соціологів, після виборів українці більш позитивно ставляться до голосування та впливу громадян на процеси прийняття рішень в державі.

Так, зазначається, що після проведення президентських та парламентських виборів у 2019 році 51% респондентів вважають, що можуть брати участь у вирішенні проблем України, а 26% впевнені, що можуть впливати на прийняття державних рішень.

Водночас позитивно оцінюють доброчесність минулих парламентських виборів 79% опитаних.

У рамках дослідження були опитані 2002 респонденти з усіх регіонів України, крім окупованих територій Донецької й Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим. Похибка вибірки не перевищує 2,19%.

Результати опитування були презентовані в рамках Національної конференції “Президентські та парламентські вибори 2019 року в Україні: висновки та рекомендації “, яка відбувається в Києві 13-14 листопада.